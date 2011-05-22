ملی پوشان ایران با سه پیروزی شروع کردند/ شروع خوب در پنج وزن دوم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از بعد از ظهر امروز یکشنبه در سالن پنج هزار نفری "یونوس آباد" شهر تاشکند با برگزاری مبارزات پنج وزن دوم آغاز شد که طی آن ملی پوشان کشورمان به سه پیروزی دست یافتند.

در وزن 66 کیلوگرم علی محمدی برابر "مصطفی موتی" از سوریه به پیروزی رسید. محمدی در این مبارزه وقت اول را یک بر صفر برد و در وقت دوم نیز با نتیجه یک بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید.

امروز همچنین در وزن 74 کیلوگرم که 10 کشتی گیر حضور دارند محسن قاسمی به مصاف "کازو تامورا" از ژاپن رفت و در وقت اول با نتیجه 3 بر صفر و در وقت دوم با نتیجه 4 بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

داود گیل نیرنگ دیگر چهره پیروز امروز بود که موفق شد حریفی قدرتمند از قزاقستان را از پیش رو بردارد. او که نماینده کشورمان در وزن 96 کیلوگرم است در یک کشتی حساس و نفسگیر برابر " آسم بکوف" از قزاقستان به پیروزی رسید.

در این مبارزه وقت اول را کشتی گیر قزاق با نتیجه یک بر صفر به سود خود خاتمه داد و در وقت دوم گیل نیرنگ 2 بر صفر برنده شد. در وقت سوم نماینده کشورمان 2 بر صفر برنده شد تا سه کشتی گیر ایرانی دور نخست را با پیروزی پشت سربگذارند.

در وزن 84 کیلوگرم داود اخباری و در وزن 120 بشیر باباجانزاده نیز در ادامه رقابت‌های امروز به روی تشک خواهند رفت.