مراقب سودجویان دستگاههای قندخون و فشارخون باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول اداره غدد و متابولیک مرکز مدیریت بیماری غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: اخیرا گزارش شده است که برخی شرکتهای خصوصی در تماس تلفنی با منازل، به فروش تجهیزاتی مانند دستگاه سنجش قند و فشار خون به صورت تحویل درب منزل اقدام می کنند.

دکتر علیرضا مهدوی با اشاره به اینکه این شرکتها اگر چه ممکن است مجوز فروش را اخذ کرده باشند اما محصولات آنها غالبا فاقد مجوز اداره کل آزمایشگاههای وزارت بهداشت هستند، ادامه داد: اکثر اقلامی که تاکنون به فروش رسیده کیفیت مناسبی ندارند.

وی تاکید کرد: وسایل مصرفی از جمله نوارهای اندازه گیری قند خون این دستگاهها نیز تنها از همان شرکت فروشنده قابل خریداری است و در فروشگاههای معتبر و دارو خانه ها موجود نیست و به همین دلیل نیز اغلب بسیار گرانتر از قیمت واقعی به فروش می رسد.

مهدوی ادامه داد: اینگونه اقلام فاقد پشتیبانی و خدمات پس از فروش است یا در صورت ارائه کیفیت مطلوبی ندارد.

وی از خانواده ها خواست تجهیزات پزشکی مورد نیازشان را تنها از داروخانه ها و مراکز مجاز فروش تجهیزات پزشکی تهیه کنند.

بنابراین گزارش، در روزهای اخیر افرادی با استفاده از نام وزارت بهداشت با منازل تماس گرفته و با عنوان کردن اجرای طرح ملی سلامت در سطح کشور اقدام به فروش تجهیزات پزشکی مثل دستگاه کنترل فشار خون و دستگاه تست قند خون غیر استاندارد می کنند.

وزارت بهداشت به هموطنان توصیه می کند در صورت مواجهه با اینگونه موارد و دیگر موارد مشابه مراتب را به واحد ارتباط مردمی مدیریت روابط عمومی به شماره های 81453227 و 81453242 اعلام کنند.