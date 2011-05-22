ادارات بوشهر برای راحتی معلولان مناسب سازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش عصر یکشنبه در نشست ساماندهی محیط شهری برای معلولان تاکید کرد: در این راستا کمیته کارشناسی مناسب سازی محیط برای جانبازان معلولان توسط دستگاه های ذیربط تشکیل شود.

وی افزود: این کمیته با حضور نماینده استانداری مسکن و شهرسازی شهرداری بهزیستی و بنیاد شهید وضعیت امکانات ادارات را برای رفاه معلولان بررسی و تا یک ماه آینده گزارش دهند.

استاندار بوشهر گفت: تأمین نیازهای اولیه جانبازان و معلولان به ویژه فراهم کردن آسانسور و زمینه استفاده از خودپردازهای بانکی ضروری است.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز گفت: باید برای معلولان فرصت های برابری را نسبت به افراد عادی فراهم کنیم تا آنها احساس کمبود نکنند.

اکبر گرگوری مطلق افزود: در نشست های مختلف با شورا و شهرداری بوشهر مسائل و مشکلات مبلمان شهری را برای معلولان بررسی کرده ایم که علیرغم خدمات انجام شده هنوز اقدامات در خور شان معلولان صورت نگرفته است.

