دانشگاه محور مطالعات پشتیبان رگولاتوری/ ایجاد نهضت تولیدعلم با رگولاتوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور امروز در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دانشگاه تهران درباره رگولاتوری گفت: رگولاتوری هر چند دارای سابقه بیش از 30 سال در دنیا است اما از نظر اساس کار، جدید و خیلی پایدار است. در بسیاری از کشورها بخش خصوصی را با رگولاتوری اداره می کنند و در واقع رگولاتوری یک خاکریز است که دولت را از مسائل اجتماعی یا سیاسی که ممکن است در پی ارائه خدماتی که به مردم داده می شود ایجاد شوند، محافظت می کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعالیت رگولاتورها در 160 کشور جهان خبر داد و افزود: بیمه مرکزی در واقع رگولاتور بیمه است، سازمان هواپیمایی کشوری نیز رگولاتور فضای هوایی کشور است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه رگولاتور در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده دارد و وظیفه اش در رونق بخش خصوصی و تسریع در امر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در رشد شبکه های مخابراتی است.

کرم پور که طی تفاهم نامه ای با رئیس دانشگاه تهران متعهد شد از راه اندازی گروه پژوهشی رگولاتوری در دانشگاه تهران حمایت کند، درباره رگولاتوری گفت: محیط های رگولاتور شده از حوزه تفکر دولتی درآمده اند و در حوزه تفکر خصوصی قرار گرفته اند اداره این حوزه سخت است اما منابع ملی را حفظ می کند.

وی با بیان اینکه رگولاتوری مرزدار الکترونیکی کشور است گفت: رگولاتوری مراقبت می کند تا تشعشع خارجی در کشور وارد نشود و امنیتمان به خطر نیافتد و فرستنده و گیرنده غیرمجاز هم نداشته باشیم. از دانشگاه تهران انتظار داریم روشمندی، مدلسازی و مطالعات پشتیبان برای تصمیم گیری های اساسی در حوزه رگولاتوری را انجام دهد.