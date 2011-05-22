پارک رفتگران ملارد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، پارک رفتگران با مساحت شش هزار و 300 مترمربع با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی در حال احداث است که زمان بندی آن 45 روز پیش بینی شده است و تا پایان خردادماه بهره برداری می شود.

اقلام گیاهی موجود در این پارک شامل انواع درخت غیرمثمر مانند چنار، کاج مشهد و انواع درختچه مانند زرشک، یاس هلندی و ... گلهای دائمی مانند انواع رز، رزماری، لاوان، ابری و گلهای فصلی و مینای چمنی است.

همچنین آلاچیق، نشیمن گاه و سطل زباله از جمله امکاناتی است که در این پارک وجود دارد. نخاله برداری، جمع آوری زباله های موجود، خاکریزی، تسطیح و آماده سازی بستر خاک، مخروط ریزی، غلطک زنی، جدولگذاری و ایجاد معابر، لوله گذاری جهت رینگ نمودن سیستم آبیاری از جمله عملیاتی است که در این پارک صورت گرفته است.

کابل گذاری جهت روشنایی بلوار، کاشت چمن و انواع گلهای فصلی و دائمی در باغچه های موجود، نصب سطل زباله در محوطه پارک، ساخت آلاچیق و انتقال و نصب آن در پارک موجود، آغاز سنگفرش نمودن معابر پارک نبز بخش دیگری از عملیات عمرانی در پارک رفتگران است.