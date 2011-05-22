برنامه های پلیس راهور برای ترویج فرهنگ صحیح رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر فخار افزود: فرهنگ سازی نهادهای مرتبط نقش موثری در ارتقای فرهنگ رانندگی و ارتقای سلامت جامعه و کاهش آمار مرگ و میر تصادفات جاده ای دارد.

وی با اشاره به آمار بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی گفت: اطلاع رسانی نقش موثری در افزایش فرهنگ مردم در خصوص رانندگی صحیح و رعایت قوانین دارد.

فخار ادامه داد: پلیس راهور ناجا برای ترویج فرهنگ صحیح رانندگی برنامه های مختلفی را در پیش دبستانیها، مدارس و دانشگاهها و در طرح همیار پلیس در نظر گرفته است که با ارائه بروشورهای آموزشی، CD و بنرهای تبلیغاتی سعی داریم آموزشهای پایه ای را فرهنگ سازی کنیم.

وی با اشاره به شعار امسال پلیس راهور که "رانندگی بهتر، ایمنی بیشتر، آرامش سفر" نام دارد، گفت: تمامی نهادهای مرتبط باید سعی کنند تا آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهند و در همین زمینه راهور ناجا با برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی با عنوان "صحیح برانید، سلامت بمانید" در طول سال 90 سعی در فرهنگ سازی بیشتر داشته و تمامی شهروندان می توانند با ارسال پیامک به شماره 2000005 در این مسابقه شرکت و نظرات خود را در این خصوص ارائه دهند.

عضو کمیسیون سلامت و بهداشت راهور ناجا خاطر نشان کرد: برنامه ریزیهای آموزشی نقش مهمی در میزان فرهنگ جامعه دارد که امیدواریم با اجرایی شدن اینگونه برنامه ها شاهد ارتقای سلامت جامعه باشیم.

دکتر میعادفر، معاون طرح و توسعه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت نیز در خصوص میزان مرگ و میر تصادفات رانندگی گفت: در سال گذشته 23 هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند و متاسفانه این آمار نشان دهنده افزایش تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته است.

وی افزود: 64 درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون شهری، 24.6 درصد در جاده‌های درون شهری، 11.1 درصد در جاده‌های روستایی و محل تصادف 0.3 درصد موارد نامعلوم بوده است.