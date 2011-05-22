قزوین آماده انتقال تجربیات شهری برای توسعه شهر کربلاست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر یکشنبه در دیدار حمید جاسم معاون شهردار کربلا و گروهی از مسئولان امور شهری کربلا اظهار داشت: شهر کربلا متعلق به گروه خاصی نیست بلکه به همه مسلمانان بویژه شیعیان تعلق دارد و امیدواریم این ارتباطات و تعاملات زمینه و بستر مناسبی را برای تداوم همکاری ها فراهم کند.

وی افزود: هرچه قدر وضعیت خدمات و عمران شهری کربلا بهبود پیدا کند و منظر این شهر زیبا و تمیز باشد مایه مباهات و افتخار شیعیان خواهد بود.

استاندار با تأکید بر ضرورت انتقال تجربیات در حوزه مدیریت شهری از طریق بازدیدها و دوره های آموزشی بیان کرد: کسب تجربیات و انتقال یافته های علمی و آموزشی تاثیر مفید و ماندگاری در اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه خدمات شهری به دنبال خواهد داشت و امیدواریم این حضور برای مسئولین امور شهری کربلا مفید و موثر باشد.

آبادانی کربلا جزو وظایف همه شیعیان است

در این جلسه حمید جاسم معاون شهردار کربلا هم در سخنانی گفت: توسعه و آبادانی شهر کربلا وظیفه همه مسلمانان است و امیدواریم که در این سفر یک هفته ای بتوانیم تجربیات خوبی در راستای مدیریت شهر کربلا کسب کنیم.

در ادامه مسعود نصرتی شهردار قزوین با ارائه گزارشی از برنامه های پیش بینی شده برای مسئولان شهرداری کربلا گفت: پیرو برنامه بازدید مسئولان استان از شهر کربلا مقرر شد که مسئولین شهرداری کربلا بازدیدی از شهر قزوین داشته باشند که این سفر در همین راستا انجام شده است.

وی افزود: در این سفر مسئولان شهری کربلا علاوه بر بازدید از پروژه های عمران شهری قزوین در چهار دوره آموزشی شامل شهرسازی و معماری، مهندسی ترافیک، فضای سبز و مدیریت پسماند شرکت خواهند کرد.

شهردار قزوین تصریح کرد: باید تلاش کنیم که با تعامل و همکاری دو جانبه بستر تعاملات فرهنگی و اجتماعی بیشتری را بین این دو شهر فراهم کنیم.