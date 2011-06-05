"در شرف تاسیس" ارائه مجوز نیست/ فعالیت پولی فقط با مجوز بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، برخی از موسسات بدون مجوز از بانک مرکزی، یا موسساتی که در حال جلب نظر بانک مرکزی برای دریافت مجوز هستند و یا موسساتی که مراحل اخذ مجوز را طی می کنند، بر روی تابلوی سردرب و یا بر روی شیشه های موسسات خود جمله " در شرف تاسیس" را ثبت کرده اند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره درج این جمله توسط موسسات مذکور به خبرنگار مهر گفت: درج این جمله به معنای اخذ مجوز از بانک مرکزی نیست، این در حالی است که برخی از آنها جمله در شرف تاسیس را در زیر تابلوی خود نوشته اند.

وی یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی را ساماندهی موسسات پولی، مالی و اعتباری ذکر و بیان کرد: براین اساس تمام این موسسات بدون مجوز به 14 موسسه مالی و اعتباری تبدیل می شوند.

همچنین سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نوشتن جمله در شرف تاسیس توسط موسسات مالی و اعتباری در زیر تابلوهای آنها به این معنا نیست که آنها از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه تمام موسسات مالی و اعتباری و حتی موسساتی که جمله مذکور را درج کرده اند باید مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند، عنوان کرد: بانک مرکزی پس از طی تمام مراحل مربوطه و حصول تمام شرایط مجوز فعالیت را به آنها خواهد داد.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه طبق مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اختیار ارائه مجوز به تمام موسسات پولی را دارد، خاطرنشان کرد: با تجمیع تمام موسسات کوچک اعتباری 14 موسسه مالی و اعتباری که در شرف تاسیس هستند، باید مجوز نهایی را از بانک مرکزی دریافت کنند.