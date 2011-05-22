حماسه سوم خرداد موجب تقویت وحدت و همدلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حاجی محمدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورا افزود: اگر حضور ملت در صحنه جبهه های دفاع نبود، نه حماسه آن پیروزی تحقق می یافت و نه حماسه حضور مردم در جشن پس از پیروزی، لذا به حق می توان گفت پاسداشت فتح خرمشهر در گرو پاسداشت حضور مردمی در همه صحنه ها است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان گفت: خرمشهر برای ملت ما تنها یک شهر نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقلاب است و عملیات بیت المقدس افتخار جنگ تحمیلی بود.

حاجی محمدی افزود: فتح خرمشهر، موجب برانگیختگی احساسات و عواطف پاک ملت ایران شد و همدلی و وحدت را میان اقشار ملت پدید آورد.

وی با بیان این مطلب که حماسه شگرف آزادسازی خرمشهر نهایت ایثار، اوج مظلومیت، انتهای پاک بازی و منتهای توکل را در تاریخ جنگ تحمیلی رقم زد، اظهار داشت: در عملیات بیت المقدس حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک کشور آزاد شد.

حاجی محمدی تصریح کرد: مقاومت 35 روزه مردم خرمشهر، فصل مهمی در هشت سال دفاع مقدس است زیرا بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند اگر خرمشهر مقاومت نمی کرد و متجاوزان به آسانی آنجا را اشتغال می کردند، شاید سرنوشت جنگ این گونه رقم نمی خورد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان همچنین خاطر نشان کرد: اگر خرمشهر در همان روزهای نخست به دست عراقی ها می افتاد دشمن به نقطه ای حساس دسترسی پیدا می کرد و آن استفاده از بندر خرمشهر بود و از سوی دیگر، تصرف آبادان و اهواز برای دشمن، راحت و کار برای رزمندگان اسلام بسیار دشوار می شد.