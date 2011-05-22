حکم اعدام مخالفان شیعه در بحرین تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس حکم دادگاه استیناف بحرین که جلسه آن امروز برگزار شد حکم اعدام صادره علیه "عبدالله حسن السنکیس" و "عبدالعزیز عبدالرضا ابراهیم حسن" از شیعیان بحرین که در اعتراضات اخیر مشارکت داشته اند تایید شد.

دادگاه استیناف بحرین همچنین حکم اعدام صادره برای "قاسم حسن مطر احمد" و "سعید عبدالجلیل سعید" را در مسئله درگیری با نیروهای پلیس بحرین به حبس ابد تقلیل داد.

خاطر نشان می شود رژیم آل خلیفه در روزهای اخیر جنایات خود علیه مردم را به اوج رسانده و علاوه بر تخریب مساجد و هتک حرمت قرآن کریم از هر گونه اقدامی در جهت سرکوب فروگذار نمی کند.