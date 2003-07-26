اعترافات سخنگوي پليس ونكوور كانادا در خصوص قتل يك جوان ايراني

به گزارش خبرگزاري مهر در پي قتل مشكوك كيوان تابش جوان ايراني مقيم كانادا به دست يكي از افراد پليس اين كشور و بروز اعتراضات وسيع در ميان ايرانيان مقيم كانادا و نيز واكنش وزارت امورخارجه كشورمان نسبت به اين حادثه، سخنگوي پليس شهر ونكوور امروز اعتراف كرد: حادثه زماني روي داده كه مامور پليس ياد شده در خارج از زمان ماموريت خود ، خودروي سه مرد ايراني را مورد تعقيب قرار داده و آنها را در يك خيابان بن بست متوقف كرده بود، پس از پياده شدن دو تن از ايرانيها و دويدنشان به سمت ماشين پليس، مامور پليس به دليل احساس ترس ، اقدام به شليك پنج گلوله به سوي آنها نمود كه در نتيجه يك تن كشته و ديگري زخمي شد.

رئيس پليس ونكوورهمچنين اعتراف كرد، پليس ياد شده علاوه بر عدم استفاده از يونيفورم ويژه پليس، در حال راندن اتومبيلي فاقد علامت پليس بوده است.

لازم به ذكر است روز گذشته وزير امورخارجه كشورمان با اعلام رسمي مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران به اقدام ناشايست پليس كانادا ، اطلاع رساني ناقص و مبهم دولت اين كشور در اين زمينه را مورد انتقاد قرار داده بود.