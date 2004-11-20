شش كشور عضو ناتو از ايفاي نقش كليدي در تحولات عراق اجتناب مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه ساينس كريستين مانيتور ، شش كشور آلمان ، فرانسه ، بلژيك ، اسپانيا ، لوكزامبورگ و يونان ازاعزام نيروبه عراق براي كمك به نيروهاي ائتلاف براي براندازي صدام و مبارزه بعد از جنگ عليه شورشيان خودداري كرده اند .



يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا نزديك به اين مناقشه كه خواست نامش فاش نشود روز گذشته گفت كه همه بيست و شش عضو ناتو درمقر اين سازمان دربروكسل به برنامه آموزش نيروهاي عراقي راي دادند و موافقت كردند كه براي تامين هزينه آن كمك كنند هرچند شش كشور از ايفاي نقش كليدي و فعال و اعزام افسران خود به پايگاههاي ناتو براي آموزش افسران عراقي خود داري كرده اند .



در همين رابطه آدام ارلي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد پيش ازاين كشورهاي مذكور اعلام كرده بودند كه به آموزش نيروهاي امنيتي عراق در خارج از اين كشور كمك خواهند كرد. وي تاكيد كرد اين تصميم كشورهاي مذكور يك اراده فردي است وبه ماموريتهاي ناتو لطمه اي وارد نمي كند.

اين مقام همچنين افزود : مجارستان كه نيروهايش درحال خروج ازعراق هستند در قالب يك موسسه امنيتي براي حفاظت از افسران آموزشي كمك خواهد كرد . پانزده عضو ديگر ناتو به مربيان و حفاظت از سربازان و يا در هر دومورد كمك خواهند كرد .



در همين راستا يكي از كشورهاي عضو ناتو همراهي خود دراين ماموريت را منوط به تلاش دولت بوش براي برقراري صلح در عراق نموده است.

