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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

برگزاری همایش ملی« ادبیات تطبیقی» در دانشگاه آزاد بناب

برگزاری همایش ملی« ادبیات تطبیقی» در دانشگاه آزاد بناب

بناب - خبرگزاری مهر: همایش ملی ادبیات تطبیقی به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بناب در مجلس ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ما امروز بیشتر از هر زمانی محتاج رشته ادبیات هستیم چون ادبیات رشته ای فرا ملیتی است که می خواهد فرهنگ ها را بشناساند و تعامل فرهنگی بین جامعه بشری ایجاد کند و تبعیض را از بین ببرد.

ضیاء الله اعزازی افزود: اگر ما بتوانیم فرهنگ ملتها را بشناسیم و به یکدیگر شناسانده و واقعیتهایی که در این فرهنگ ها نهفته بررسی کرده و بشکافیم، تبعیض و اختلافات جریانی از بین می رود و دست ملتها را به همدیگر می دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: ادبیات فارسی ما غنی بوده ولی متأسفانه نه به دنیا، بلکه به جامعه خودمان نیز نتوانسته ایم تا آن حدی که از این ادبیات باید بهره مند شد، ارائه دهیم و حال باید بشکافیم که این فرهنگ سازی در جامعه برعهده چه کسی است.

اعزازی همچنین اظهار کرد: امروز وظیفه ماست که این فرهنگ و تمدن را به نسل جوان انتقال دهیم و آنها را آگاه سازیم که رسانه های غرب فرهنگ ابتذال را ترویج می دهند و آنها می خواهند ما به آن چیزی که می خواهیم، نرسیم.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب در برنامه های پنج ساله اول تا پنجم و در چشم انداز بیست ساله همه اهداف در راستای پیشرفت و رشد در کشور بوده است، گفت: متأسفانه امروز می بینیم که دشمن از اختلافات قومی در کشور چقدر سوء استفاده کرده است که حداقل در هر استان دو یا سه مورد را شاهد هستیم و این خلائی که در جامعه احساس می کنیم، با برگزاری همایشهایی مانند « ادبیات تطبیقی» آنها را پر خواهد کرد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از اساتید و مجریان چنین همایشهایی خواست مردم نیز از اطلاعات و نتایج این همایشها بهره مند شده و تنها در کتابخانه ها و دانشگاهها و گروههای درسی محصور نشود چون ادبیات تطبیقی پاسخگوی همه سئوالات در جامعه است و همه افکارها باید حضور داشته باشند.

وی از دولت و مجلس نیز خواست تا به رشته ادبیات توجه بیشتری داشته و به آن پرداخت کنند.

آرش مشفقی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و دبیر علمی همایش نیز با ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش ملی« ادبیات تطبیقی» گفت: در این همایش از 258 مقاله رسیده به دبیرخانه، 60 مقاله بصورت کامل در مجموعه مقالات چاپ و از میان آن 20 مقاله بصورت سخنرانی ارئه شد.

این همایش با همکاری مرکز علمی و فرهنگی شهرستان بناب و با هدف معرفی قابلیتهای بومی، ملی، اسلامی و ایجاد گفتمان علمی و فرهنگی متقابل در عرصه مطالعات بومی و جهانی برگزارشد. 

کد مطلب 1318002

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