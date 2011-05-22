برگزاری همایش ملی« ادبیات تطبیقی» در دانشگاه آزاد بناب

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بناب در مجلس ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ما امروز بیشتر از هر زمانی محتاج رشته ادبیات هستیم چون ادبیات رشته ای فرا ملیتی است که می خواهد فرهنگ ها را بشناساند و تعامل فرهنگی بین جامعه بشری ایجاد کند و تبعیض را از بین ببرد .

ضیاء الله اعزازی افزود: اگر ما بتوانیم فرهنگ ملتها را بشناسیم و به یکدیگر شناسانده و واقعیتهایی که در این فرهنگ ها نهفته بررسی کرده و بشکافیم، تبعیض و اختلافات جریانی از بین می رود و دست ملتها را به همدیگر می دهد .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: ادبیات فارسی ما غنی بوده ولی متأسفانه نه به دنیا، بلکه به جامعه خودمان نیز نتوانسته ایم تا آن حدی که از این ادبیات باید بهره مند شد، ارائه دهیم و حال باید بشکافیم که این فرهنگ سازی در جامعه برعهده چه کسی است.

اعزازی همچنین اظهار کرد: امروز وظیفه ماست که این فرهنگ و تمدن را به نسل جوان انتقال دهیم و آنها را آگاه سازیم که رسانه های غرب فرهنگ ابتذال را ترویج می دهند و آنها می خواهند ما به آن چیزی که می خواهیم، نرسیم .

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب در برنامه های پنج ساله اول تا پنجم و در چشم انداز بیست ساله همه اهداف در راستای پیشرفت و رشد در کشور بوده است، گفت: متأسفانه امروز می بینیم که دشمن از اختلافات قومی در کشور چقدر سوء استفاده کرده است که حداقل در هر استان دو یا سه مورد را شاهد هستیم و این خلائی که در جامعه احساس می کنیم، با برگزاری همایشهایی مانند « ادبیات تطبیقی» آنها را پر خواهد کرد .

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از اساتید و مجریان چنین همایشهایی خواست مردم نیز از اطلاعات و نتایج این همایشها بهره مند شده و تنها در کتابخانه ها و دانشگاهها و گروههای درسی محصور نشود چون ادبیات تطبیقی پاسخگوی همه سئوالات در جامعه است و همه افکارها باید حضور داشته باشند .

وی از دولت و مجلس نیز خواست تا به رشته ادبیات توجه بیشتری داشته و به آن پرداخت کنند .

آرش مشفقی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و دبیر علمی همایش نیز با ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش ملی« ادبیات تطبیقی» گفت: در این همایش از 258 مقاله رسیده به دبیرخانه، 60 مقاله بصورت کامل در مجموعه مقالات چاپ و از میان آن 20 مقاله بصورت سخنرانی ارئه شد .

این همایش با همکاری مرکز علمی و فرهنگی شهرستان بناب و با هدف معرفی قابلیتهای بومی، ملی، اسلامی و ایجاد گفتمان علمی و فرهنگی متقابل در عرصه مطالعات بومی و جهانی برگزارشد.