20 هزار نفر در ایلام تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نورالدین رحیمی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 20 هزار و 400 نفر از جمعیت فاقد دفترچه استان تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از سال گذشته تاکنون 10 میلیارد ریال بابت هزینه های درمانی خدمات بستری و سرپایی این افراد پرداخت شده است.

رحیمی افزود: همه کسانی که فاقد بیمه هستند می توانند با پرداخت سالیانه 480 ریال از مزایای درمانی این بیمه بهره مند شوند.

مدیرکل خدمات درمانی استان در ادامه گفت: روستاییانی که تاکنون از مزایای بیمه خدمات درمانی استفاده نکرده اند می توانند با مراجعه به شعب خدمات درمانی استان نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند تا بصورت رایگان دفتر چه خدمات درمانی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی در بیان آمار بیمه شدگان جمعیت استان ایلام به تفکیک نیز گفت: تا به امروز 76 هزار و 124هزار کارمند، 27 هزار و 351 اقشار مختلف، 254 هزار و 749 روستایی و جمعیت بالای 20 هزار نفر و 208 نفر تبعه خارجی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.