  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

داود اخباری حریف قرقیزستانی را شکست داد/ محمد بنا اخراج شد!

داود اخباری حریف قرقیزستانی را شکست داد/ محمد بنا اخراج شد!

کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم تیم ملی فرنگی کشورمان نخستین دیدار خود در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را با پیروزی برابر حریفی از قرقیزستان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، در ادامه روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا داود اخباری در وزن 84 کیلوگرم که 12 کشتی گیر وزن‌کشی کرده‌اند، بعدازظهر امروز یکشنبه پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف "آزت بیشیبیکوف" از قرقیزستان رفت و در شرایطی که با ناداوری مواجه شده بود، موفق شد حریف خود را شکست دهد.

در این کشتی پرحاشیه که داوران عملا به ضرر کشتی گیر ایرانی قضاوت می کردند، اخباری موفق شد در وقت اول یک بر صفر حریف خود را شکست دهد اما در وقت دوم یک بر صفر باخت. در وقت سوم ملی پوش کشورمان با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

محمد بنا در این کشتی و به دنبال ناداوری و اشتباه داوران به عملکرد آنها اعتراض کرد که سرداور مبارزه، وی را ابتدا با کارت زرد جریمه و سپس با کارت قرمز از کنار تشک اخراج کرد.

کد مطلب 1318006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها