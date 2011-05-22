داود اخباری حریف قرقیزستانی را شکست داد/ محمد بنا اخراج شد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، در ادامه روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا داود اخباری در وزن 84 کیلوگرم که 12 کشتی گیر وزن‌کشی کرده‌اند، بعدازظهر امروز یکشنبه پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف "آزت بیشیبیکوف" از قرقیزستان رفت و در شرایطی که با ناداوری مواجه شده بود، موفق شد حریف خود را شکست دهد.

در این کشتی پرحاشیه که داوران عملا به ضرر کشتی گیر ایرانی قضاوت می کردند، اخباری موفق شد در وقت اول یک بر صفر حریف خود را شکست دهد اما در وقت دوم یک بر صفر باخت. در وقت سوم ملی پوش کشورمان با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

محمد بنا در این کشتی و به دنبال ناداوری و اشتباه داوران به عملکرد آنها اعتراض کرد که سرداور مبارزه، وی را ابتدا با کارت زرد جریمه و سپس با کارت قرمز از کنار تشک اخراج کرد.