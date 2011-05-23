مصرف شیشه در قشر متوسط به بالای جامعه فراگیرتر است

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدل های موفق ترک شیشه در دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند، گفت: روشهای درمانی شیشه در استرالیا بسیار موفق بوده که در حال تدوین و ترجمه این مدل های درمانی هستیم.

وی با بیان این که شیوع مصرف آمفتامین ها در کشور بر اساس شواهد بر اساس یافته های علمی گسترش پیدا کرده است، گفت: در آخرین پژوهشی که در رابطه با مصرف آفتامین و متاآفتامین انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که تعداد مصرف کنندگان شیشه رو به افزایش رفته است.

دیلمی زاده با تاکید بر این که برای درمان شیشه نیاز به برنامه های کوتاه مدت داریم گفت: همانطورکه کراک به عنوان یک ماده مخدر جدید در کشور مطرح شد اما عمر طولانی نداشت و شیشه جایگزین آن شده است در رابطه با شیشه نیز چنین اتفاقی می افتد.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرها که مصرف شیشه را درآینده سبب رشد آمار طلاق می شود گفت: تجربه جهانی نشان می دهد که سونامی مصرف شیشه فروکش می کند و باید برای مقابله با آن از روشهای کوتاه مدت استفاده کرد.

دیلمی زاده افزود: اعتیاد به مواد مخدر سبب طلاق، مرگ و زندان می شود اما در شیشه سرعت رسیدن به این مراحل بیشتر است.

مدیرعامل جمعیت تولدی دوباره مصرف شیشه را در قشر متوسط به بالای جامعه فراگیرتر دانست و گفت: خانم ها به دلیل آسان بودن روش مصرف شیشه بیشتر از این مخدر استفاده می کنند.

وی با بیان این که معتادان شیشه امکان مولد بودن و کار کردن را ندارند گفت: خانم ها به دلیل آن که کمتر کار می کنند گرایش به شیشه در آنها بیشتر است و آقایان به عنوان مخدر کمکی از آن استفاده می کنند.