وضعیت پدرم خوب نیست ؛ برای او دعا کنید

به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پدرش گفت: وضعیت پدرم وخیم است. متاسفانه پدرم دچار کمبود هوشیاری شده و شرایط خوبی ندارد. امیدوارم با دعای خیر مردم سلامتش را بازیابد.

فرزند حجازی با تشکر از همه هواداران که در این چند روز او و خانواده‌اش را تنها نگذاشته‌اند، در مورد اینکه حضور هواداران باعث ناراحتی خانواده شما نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حضور هواداران باعث اذیت ما نمی‌شود، چراکه اینها عاشقان پدرم هستند. پدرم سا‌ل‌ها با آنها زندگی کرده، بنابراین نمی‌توانم به افرادی که وی را از سال‌های پیش تا امروز عاشقانه دوست داشته‌اند، بگویم که بروید.

گفتنی است سعید مراغه چیان، جواد قراب، شاهرخ بیانی، میلاد میداووی، رضا رجبی، دکتر امین نوروزی، مجید علیان، سعید رمضانی و تعدادی از هواداران و خبرنگاران و عکاسان در بیمارستان کسری حضور یافته‌اند.

ضمن اینکه مجید احتشام زاده قهرمانی پیشکسوت پینگ پنگ کشورمان هم در بیمارستان حضور دارد. حاضران در بیمارستان یک به یک به اتاق حجازی می‌روند و با چشمان اشک‌بار اتاق را ترک می‌کنند.