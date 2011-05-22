95 نفر در دستگاههای اجرایی استان قزوین استخدام می شوند

سید محمد کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در راستای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته، استانداری قزوین نسبت به جذب سهمیه های باقی مانده برنامه چهارم برای 24 دستگاه اجرایی استان اقدام می کند.
وی افزود: پس از کسر 25 درصد سهمیه های اختصاص یافته به فرزندان شاهد و جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت در نهایت 95 سهمیه باقی مانده از طریق نشر آگهی اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با اعلام زمان ثبت نام و دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون تصریح کرد: ثبت نام متقاضیان جهت شرکت در آزمون استخدامی از تاریخ پنجم لغایت 24 خرداد ماه سال جاری از طریق سایت استانداری انجام می شود.
وی یادآورشد: پس از این مرحله متقاضیان واجد شرایط می توانند در روزهای 14 لغایت 16 تیر ماه سالجاری نسبت به دریافت کارت حضور در جلسه آزمون استخدامی اقدام کنند و در ضمن آزمون استخدامی نیز در تاریخ هفدهم تیرماه برگزار خواهد شد.
آگهی استخدام پیمانی دستگاههای اجرایی استان در پایگاه اطلاع رسانی استانداری قزوین در قسمت مطالب مهم قابل دسترسی است.
نظر شما