95 نفر در دستگاههای اجرایی استان قزوین استخدام می شوند

سید محمد کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در راستای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته، استانداری قزوین نسبت به جذب سهمیه های باقی مانده برنامه چهارم برای 24 دستگاه اجرایی استان اقدام می کند.

وی افزود: پس از کسر 25 درصد سهمیه های اختصاص یافته به فرزندان شاهد و جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت در نهایت 95 سهمیه باقی مانده از طریق نشر آگهی اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با اعلام زمان ثبت نام و دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون تصریح کرد: ثبت نام متقاضیان جهت شرکت در آزمون استخدامی از تاریخ پنجم لغایت 24 خرداد ماه سال جاری از طریق سایت استانداری انجام می شود.

وی یادآورشد: پس از این مرحله متقاضیان واجد شرایط می توانند در روزهای 14 لغایت 16 تیر ماه سالجاری نسبت به دریافت کارت حضور در جلسه آزمون استخدامی اقدام کنند و در ضمن آزمون استخدامی نیز در تاریخ هفدهم تیرماه برگزار خواهد شد.

آگهی استخدام پیمانی دستگاههای اجرایی استان در پایگاه اطلاع رسانی استانداری قزوین در قسمت مطالب مهم قابل دسترسی است.