  1. استانها
  2. گلستان
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

مشکل مهم رامیان بحث اشتغال است

مشکل مهم رامیان بحث اشتغال است

رامیان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس، مهمترین مشکل را در شهرستان رامیان بحث اشتغال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی منصوری رضی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ماهانه شوراهای ودهیاران بخش مرکزی افزود: امیدوارم با توانمندی فرماندار محترم شهرستان و اقدامات مهمی که در این راستا صورت گرفته شاهد مرتفع شدن آن باشیم.

وی در ادامه از شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران و از همه مدیران دسنگاه های اجرایی که اخلاق اسلامی را رعایت می کنند تقدیر کرد.
 
منصوری همچنین عنوان کرد: در بحث قانون شوراهای اسلامی در مجلس تغییراتی در جهت افزایش اختیارات این قشر زحمت کش و خادمان مردم در حال صورت گرفتن است.

وی با اعلام اینکه در بخش مرکزی رامیان اقدامات خوبی صورت گرفته است افزود: با آسفالت جاده ویرو امسال می توانیم جشن آسفالت در شهرستان برگزار کنیم.
 
نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در بودجه 90 مبلغ دو هزار میلیارد تومان اعتبار در خصوص گازرسانی درنظرگرفته شده افزود: امسال با توجه به اینکه کلنگ گاز در ارتفاعات و کوهستانی رامیان زده شده است شاهد جشن گاز رسانی درمنطقه باشیم.
کد مطلب 1318012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها