مشکل مهم رامیان بحث اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی منصوری رضی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ماهانه شوراهای ودهیاران بخش مرکزی افزود: امیدوارم با توانمندی فرماندار محترم شهرستان و اقدامات مهمی که در این راستا صورت گرفته شاهد مرتفع شدن آن باشیم.

وی در ادامه از شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران و از همه مدیران دسنگاه های اجرایی که اخلاق اسلامی را رعایت می کنند تقدیر کرد.



منصوری همچنین عنوان کرد: در بحث قانون شوراهای اسلامی در مجلس تغییراتی در جهت افزایش اختیارات این قشر زحمت کش و خادمان مردم در حال صورت گرفتن است.

وی با اعلام اینکه در بخش مرکزی رامیان اقدامات خوبی صورت گرفته است افزود: با آسفالت جاده ویرو امسال می توانیم جشن آسفالت در شهرستان برگزار کنیم.



نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در بودجه 90 مبلغ دو هزار میلیارد تومان اعتبار در خصوص گازرسانی درنظرگرفته شده افزود: امسال با توجه به اینکه کلنگ گاز در ارتفاعات و کوهستانی رامیان زده شده است شاهد جشن گاز رسانی درمنطقه باشیم.