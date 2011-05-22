حمایت ویژه از صنایع دستی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تهمینه دانیالی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای حمایت از صنایع دستی در کشور افزود: در سال جاری فرصتی برای حمایت از صنایع‌دستی در بخش‌های مختلف فراهم می‌آید.

وی با اشاره به ردیف‌های بودجه‌ای که به این منظور اختصاص می‌یابد، اظهار داشت:ردیف‌های ویژه‌ای از منابع اعتباری دولت در راستای حمایت از بخش صنایع ‌دستی کشور تعریف شده است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور از اختصاص بودجه‌ای مناسب برای حمایت از صادرات صنایع دستی خبر داد و تصریح کرد: 50 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از صادرات صنایع‌دستی در سال جاری اختصاص یافته است.

وی با مناسب ارزیابی کردن وضعیت اعتبارات صنایع دستی در سال جاری، اضافه کرد: نیاز به تشویق و حمایت از بخش صادرات صنایع‌ دستی از مدت‌ها پیش احساس می‌شد و معاونت صنایع‌دستی در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را به انجام رساند.

دانیالی با بیان اینکه چگونگی استفاده از این اعتبار در بخشهای مختلف هنوز ابلاغ نشده است، ادامه داد: معاونت صنایع‌دستی، پیش‌بینی‌های لازم را در‌ مورد استفاده از این اعتبار انجام داده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تخصیص بخشی از این بودجه به منظور حضور صنعتگران در نمایشگاه‌های خارجی اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ انجام شده، از این اعتبار می‌توان به منظور حضور صنعت‌گران شاخص در نمایشگاه‌های خارجی، پرداخت تسهیلات به متقاضیان و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی استفاده کرد.

معاون صنایع‌ دستی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین به فروش اینترنتی صنایع دستی در کشور اشاره کرد و گفت: فروش اینترنتی تولیدات صنایع ‌دستی و احیای رشته‌های فراموش شده که تولیدات آنها از بازار خوبی در بخش صادرات برخوردارند نیز در مجموع پیش‌بینی‌های معاونت صنایع‌ دستی قرار دارد.