پاکسازی مناطق جرم خیر در شهرستان گنبد توسط پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی اکبر مقصودلو بعد از ظهر یکشنبه در نشست این فرماندهی افزود: این طرح با هدف ناامن کردن محیط برای مجرمان و سارقان سابقه دار و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: در اجرای این طرح که با بسیج کلیه امکانات و نیروها از ساعت 18روز گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد 12 متهم تحت تعقیب و مظنون به سرقت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی به دستگیری سارق موتورسیکلت حین سرقت یکدستگاه موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: در همین راستا دو سارق زورگیر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ مقصودلو برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و مزاحم را از دیگر فعالیتهای کارکنان عنوان کرد و افزود: در این عملیات 90 دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم شناسایی و توقیف شدند.

فرمانده انتظامی گنبد کاووس گفت: با پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان در این عملیات همچنین مقادیری مواد مخدر صنعتی کشف شد.