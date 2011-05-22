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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

فرهاد رهبر خبر داد:

سازمان تنظیم مقررات نیازهای خود را به دانشگاه منتقل کند

سازمان تنظیم مقررات نیازهای خود را به دانشگاه منتقل کند

رئیس دانشگاه تهران با طرح این انتقاد که نیازهای دستگاههای اجرایی به خوبی به دانشگاه منتقل نمی شود، ابراز امیدواری کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خوبی نیازهای خود را به دانشگاه منتقل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر امروز در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دانشگاه تهران درباره رگولاتوری گفت: رگولاتوری یک امر حاکمیتی به معنای واقعی خودش است که این امر حاکمیتی با مشارکت مردم دارد ساماندهی می شود. شاید هم برخی ضمانت های اجرایی این کار از محل مشارکت مردم کسب شده است.

رئیس دانشگاه تهران در تبیین نقش و کارکرد رگولاتوری افزود: اگر یک سیستم خودکار خودتنظیم را در سیستم ها تعبیه کنیم آن وقت امور حاکمیتی را راحت تر می توان به دست مردم داد منتها مشروط بر اینکه خود آن سیستم در درون خودش بتواند خود تنظیمی ایجاد کند.

فرهاد رهبر در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دانشگاه تهران از تأسیس گروه پژوهشی رگولاتوری با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رایویی خبر داد و گفت: این گروه پژوهشی پس از کسب استانداردهای لازم به پژوهشکده ارتقا پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1318021

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