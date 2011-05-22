کتاب مرجع استاد احمد نیریزی به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنگره بزرگداشت میرزا احمد نی ریزی افزود: در زماینکه این کنگره به عنوان یکی از مصوبات هیئت دولت به فارس مطرح شد تمامی برنامه ریزیها برای برگزار کردن فاخر این کنگره صورت گرفت و در این خصوص دبیرخانه علمی و اصلی این بزرگداشت در شیراز راه اندازی شد.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در همان اوایل مورد توجه قرار گرفت بحث ارائه یک کتاب جامع و کامل از استاد بود که در این راستا از تمامی مراجع معتبر داخل و خارج کشور کمک گرفته شد تا این کتاب در 260 صفحه آماده چاپ قرار گرفت و در روز افتتاحیه کنگره رونمایی خواهد شد.

دبیر علمی کنگره استاد میرزا احمد نی ریزی با اشاره به مقالات ارسال شده به این کنگره یادآور شد: به غیر از مقالاتی که به دیبر خانه علمی این کنگره ارسال شد حدود 36 مقاله را دیبر خانه به افرادی خاص و بزرگان اهل هنر سفارش داد که با این مقالات حدود 80 عنوان مقاله به دبیر خانه کنگره ارسال شد و پس از پایان مهلت ارسال کمیته داوران 38 عنوان مقاله را انتخاب کرد.

صفی پور افزود: برای اولین بار است که در یک کنگره مقالات منتخب هیئت داوران قبل از زمان برگزاری به چاپ برسد که در این خصوص 38 مقاله انتخاب و در840 صفحه طی دو جلد کتاب به چاپ رسیده و درزمان برگزاری کنگره ارایه خواهد شد.

وی مقالات ارسالی را به سه بخش مختلف تقسیم کرد و گفت: در سه دسته مختلف 21 عنوان مقاله ارائه شده که شامل زندگی نامه، دستپرورده ها و آثار بجامانده از استاد، نقش و جایگاه احمد نی ریزی، جایگاه فارس و در ادامه نقش شهرستان نی ریز در هنر خشنویسی ایران و جهان است.

دبیر علمی کنگره در ادامه سخنان خود با اشاره به چاپ دو عنوان کتاب دیگر در راستای این کنگره، گفت: یکی دیگر از برنامه های ما بازآفرینی دستخط و آثار استاد است که در این خصوص کتابی از آثار برگزیده میرزا احمد نی ریزی تدوین و این کتاب نفیس آماده انتشار است و همچنین کتابی تحت عنوان خوشنویسان بزرگ به همت استاد محمد علی پیشاهنگ تدوین شده که بزودی به چاپ خواهد رسید.

میرزا احمد نیریزی از بزرگترین خوشنویسان خط نسخ ‌و کاتبان قرآن در سدهٔ دوازده هجری است.