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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

رحیمی خواستار شد:

تسریع در برنامه‎ریزی ایجاد 2.5میلیون شغل/ توزیع منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها

تسریع در برنامه‎ریزی ایجاد 2.5میلیون شغل/ توزیع منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها

معاون اول رئیس جمهور خواستار تسریع در روند برنامه ریزی برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری شد و گفت: این کار باید طبق جدول زمانبندی دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی امروز یکشنبه در جلسه شورای عالی اشتغال لازمه عملی شدن طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای اشتغال زایی را هماهنگی همه بخش‌ها و تقسیم کار بر اساس جدول زمان‌بندی دانست و خواستار نهایی شدن هرچه سریع‌تر برنامه ریزی‌ها برای تحقق هدفگذاری تعیین شده در سال جاری شد.

در جلسه امروز این شورا، ضمن پیگیری مباحث مطرح شده در جلسات گذشته برای تحقق هدف گذاری تعیین شده مبنی بر ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در سال جاری، گزارشات و پیشنهادات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین گزارشی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص پیش بینی سرمایه گذاری و منابع مالی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی برای اشتغال زایی سال 90 و برآورد منابع مالی مورد نیاز به ازای ایجاد هر فرصت شغلی ارائه شد.

نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از تصمیمات و توافقات صورت گرفته درباره توزیع منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای حمایت از اشتغال زایی در سال 90 ارائه کرد.

گفتنی است، تشریح وضعیت اشتغال استان‌های آذربایجان شرقی و کردستان و ارائه توضیحات در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های استان ها برای اشتغال زایی در سال جاری، از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه توسط استانداران ارائه شد.

کد مطلب 1318028

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