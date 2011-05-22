آزادی در کشور مدیون زحمات امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد بهشتی در مراسم تودیع سید محمد رضایی و معارفه سید محمد طباطبایی با عنوان رئیس مرکز رشد دانشگاه قم که در سالن اندیشه این دانشگاه برگزار شد، با تبریک اعیاد میلاد حضرت زهرا(س)، میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و سالروز آزاد سازی خرمشهر، گفت: فلسفه وجودی انقلاب اسلامی با دم مسیحایی حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفته و هرنوع آزادی و رشد و نموی در جامعه اسلامی ایران مدیون زحمات و رادمردی ایشان است.



رشد واژه‌ای مقدس در فرهنگ ما است



رئیس دانشگاه قم در ادامه با تأکید بر اینکه "رشد" کلمه مقدس و قرآنی است، ادامه داد: این کلمه درآموزه های دینی ما بسیار تکرار شده و از اجر و قرب خاصی برخورداراست.



وی با اشاره به فعالیت‌های پنج ساله مرکز رشد و تقدیر ویژه از تلاش‌های آقای رضایی در دانشگاه قم افزود: آقای رضایی با زحمات ویژه و بی شائبه خود این مرکز را از نقطه صفر به این مرحله رشد و شکوفایی رساندند و اکنون مرکز رشد توانسته محور علم و عمل در سطح استان باشد.



بهشتی با اشاره به اینکه استان قم به تجربه و خدمتگزاری امثال آقای رضایی محتاج است ادامه داد: مطمئنا پذیرش مسئولیت از سوی مدیر جوان و بسیجی آقای طباطبایی نشانه شجاعت و دغدغه اساسی ایشان است.



وی ابراز امیدواری کرد مرکز رشد روزبه روزموفق ترو رشیدتر از گذشته شود.



شورای راهبردی و هماهنگی دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود



همچنین مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری در این مراسم بیان داشت: در چندسال اخیر حضور استانی و کلان مرکز رشد در فعالیت عمده پژوهشی و فناوری چشمگیر بوده است و نمی توان از نقش ارزنده این مرکز در توسعه و تعالی کارگروه های هفته پژوهش و فناوری چشم پوشی کرد.



سید مهدی محدث با اعلام این مطلب که استانداری شورای راهبردی و هماهنگی دانشگاه‌ها با محوریت دانشگاه قم را تشکیل خواهد داد، اضافه کرد: مجموعه آموزش و پژوهش استانداری برای ایجاد هم افزایی و تأثیرگذاری مجامع علمی استان در رشد و تعالی کاربردی سازی علوم اقدام به راه اندازی این شورا خواهد کرد.





