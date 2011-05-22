تناقض گویی درباره سیمکارت نسل 3/ توزیع سیمکارتهای جدید تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز یکشنبه از آغاز واگذاری تجاری سیمکارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه همزمان با سررسیدن مهلت این اپراتور برای عرضه خدمات خبر داد و گفت: واگذاری سیمکارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه که سال گذشته مورد تست و آزمایش قرار گرفته بود از امروز به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه عرضه این سیمکارت‌ها در سایر استان‌های ذکر شده در پروانه به مرور توسعه خواهد یافت گفـت: جزئیات بیشتر درباره سیمکارت های این اپراتور که فعلا در شهر تهران عرضه می شوند از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام خواهد شد.

این در حالی است که یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد آخرین جزئیات واگذاری سیمکارتهای نسل سوم به مهر گفت: از نظر رگولاتوری تست شبکه با موفقیت انجام شده و این اپراتور آمادگی واگذاری سیمکارت به صورت محدود را دارد.

وی گفت: سیمکارتهای اپراتور سوم تا پایان هفته جاری به صورت محدود و برای سازمانها و برخی ارگانها عرضه می شود که این سیمکارتها از ابتدا امکاناتی چون ویدیوکال و اینترنت پرسرعت را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه سیمکارتهای نسل سوم تامین تله کام در این مرحله دائمی بوده اضافه کرد: تا زمانی که فراخوان فروش این سیمکارتها آغاز نشود نمی توان از واگذاری عمومی این سیمکارتها سخن گفت.

وی با بیان اینکه این سیمکارتها به برخی مدیران و به تعدادی محدود قرار است در این هفته واگذار شود اما تاکنون این واگذاری صورت نگرفته ادامه داد:اپراتور سوم طبق یک برنامه تبلیغاتی واگذاری سیمکارتها را اطلاع رسانی خواهد کرد.

این مقام مسئول افزود: چندین دفتر فروش برای فروش این سیمکارتها تدارک دیده شده و قرار است اپراتور سوم از دفاتر خدمات ارتباطی نیز تحت شرایط خاص کمک بگیرند.

وی ادامه داد: مطابق پروانه، این اپراتور فعلا تعهدات اولیه خود را انجام داده است این در حالی است که اپراتور تامین تله کام در مورد اعلام واگذاری سیم کارتهای نسل سوم هیچ واکنشی نشان نداده و اطلاع رسانی نکرده است.

به گزارش مهر، سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 0920 و 0921 واگذار می شود.