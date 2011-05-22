انسجام و وحدت ملی حاکم بر جامعه موجب آزادی خرمشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن انصاری، قبل از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان که در محل دارالقرآن کریم زنجان افزود: حماسه آزادسازی به قدری بزرگ بود که جز از عهده پرودگار بر نمی آمد و رزمندگان با تبعیت از ولایت فقیه و در سایه عنایت خداوند توانستند خرمشهر را آزاد کنند.

سردار انصاری با اشاره به پیام تاریخی امام راحل مبنی بر اینکه "خرمشهر را خدا آزاد کرد" افزود: تبعیت از ولایت فقیه رمز پیروزی نظام در جنگ تحمیلی بود.

وی با اشاره به مناسبت های مختلف این ماه گفت: نهضت تاریخی امام راحل در این ماه اتفاق افتاد و قیام ملت ایران مبنی بر تبعیت از روحانیت آغاز شد.



سردار انصاری با اشاره به سوم خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر افزود: امام راحل با بیان این فرمایش گرانقدر که خرمشهر را خدا آزاد کرد دو پیام را به مردم منتقل کرد.



قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به عمر با عزت این انقلاب اشاره کرد و گفت: همه ما این استقلال را مرهون تلاش های بی وقفه شهدا در جبهه های جنگ هستیم.



سردار انصاری تبعیت از ولایت فقیه را رمز موفقیت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی نیز باید با عزمی جهادگونه تبعیت خود را از ولایت فقیه به اثبات برسانیم.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: رمز موفقیت نظام اسلامی در سایه وحدت، انسجام و تبعیت از ولایت فقیه است.



انصاری افزود: عظمت، اقتدار و عزت نظام اسلامی مرهون رهبری مدبرانه امام راحل(ره) است که هم اکنون الگویی برای کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان تبدیل شده است.

وی فدارکاریها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس را نمادی از استواری ملت ایران در برابر دشمنان نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی حماسه رزمندگان اسلام برای همیشه در تاریخ ماندگار و ثبت شده است.

انصاری، سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر را حاصل عنایت خداوند و حمایت و دلاوری رزمندگان اسلام عنوان کرد و افزود: حمایت مرجعیت و روحانیت نیز عاملی تاثیر گذار در آزاد سازی خرمشهر بود.

در این مراسم از خدمات 13 ساله قاسم علی اکبری رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تقدیر و رشیدی به عنوان رئیس جدید این نهاد معرفی شد

همچنین علی اکبری به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری معرفی شد.