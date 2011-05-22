واحدهای فناور قم با مشکلات عدیده مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضایی در مراسم تودیع و معارف رئیس مرکز رشد دانشگاه قم با تقدیر از همراهی و همدلی رؤسا و معاونان دانشگاه قم و دیگر ارگان‌های دولتی برای حضور فعال مرکز رشد در پنج سال فعالیت خود، گفت: بی‌شک نباید از نقش ارزنده و محوری مرحوم مغفور آیت الله قاضی که چشم انداز و برنامه‌های راهبردی برای ارتقا و کاربردی سازی علوم در سال های پربار حضورشان در دانشگاه قم داشتند، به سادگی گذشت.



واحدهای فناور قم با کمبودهای عدیده‌ای مواجه هستند



رئیس سابق مرکز رشد دانشگاه قم، با اشاره به این مطلب که واحدهای فناور این مرکز با مشکلات و کمبودهای عدیده‌ای مواجه هستند، ادامه داد: باوجود تلاش‌های بسیاری که صورت گرفت اما نیاز است که از برنامه‌ها و اهداف مرکز رشد حمایت ویژه و همه جانبه شود.



تجاری سازی ایده‌ها؛ هدف مرکز رشد



رضایی با تبریک به ریاست جدید مرکز رشد و اذعان به توانایی و انگیره بالای وی گفت: در پنج سال فعالیت این مرکز تمام تلاش ما این بود که یک زبان مشترک با محوریت تجاری سازی ایده ها با سایر ارگان ها و سازمان های دولتی درجهت تأمین منافع واحدهای فناور تشکیل شود.



همچنین سید محمدطباطبایی رئیس جدید مرکز رشد دانشگاه قم نیز از مدیران و معاونان دانشگاه و استانداری و زحمات آقای رضایی تقدیرکرد و گفت: از جمله اقداماتی که دردوره جدید صورت خواهد گرفت ارایه مبسوط گزارش عملکرد این مرکز به هیات رییسه دانشگاه و مجموعه استانداری است.



علوم دانشگاهی باید کاربردی شوند



عضو هیئت علمی دانشگاه قم، با بیان این مطلب که امیدوار است پاسخگوی محبت ها و حسن اعتماد ریاست دانشگاه قم باشد،گفت: فعالیت های مرکزرشد به دلیل اینکه سیستم آموزشی ما دچار نقضان و کمبودهایی است به چشم نمی آید و به همین سبب است که علوم دانشگاهی نمی تواند کاربردی و قابل لمس و درگوشه کتابخانه ها خاک می خورد.



زمینه سازی برای فعالیت های دانش بنیان؛ هدف جدی مرکز رشد



رئیس مرکز رشد دانشگاه قم با اشاره به برخی از فعالیت ها و برنامه های خود افزود: رفع مشکلات واحدهای فناور، زمینه سازی فعالیت های دانش بنیان، ائتلاف میان نخبگان و دانشجویان بومی، پیوند کاربردی با صنایع و تجاری سازی ایده‌ها، شناخت و توجه به ظرفیت‌های ویژه استان قم، به کارگیری تخصص‌های نخبگان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف، ازجمله اهداف دوره جدید فعالیت مرکز رشد خواهد بود.



در پایان این مراسم، سید محمد رضایی با دریافت لوح تقدیر ازسوی ریاست دانشگاه، نمایندگان استانداری و کارکنان مرکز رشد تودیع و سید محمد طباطبایی با دریافت حکم مسئولیت معارفه شدند

