جوانان پیشگامان اصلی جهاد اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، هوشمند ظهر یکشنبه در نخستین جلسه رابطان جوان ادارات که در شهرستان پاکدشت برگزار شد، افزود: جوانان یک ظرفیت بالقوه و مناسب برای هر کشور هستند و هر حکومتی که از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کند موفق خواهد بود.

وی اظهار داشت: جایگاه مشاوران جوان اولین جایگاهی است که در آن جوانان به صورت گسترده در کلیه عرصه ها قدم نهادند و حضور مشاوران جوان در زمینه های فرهنگی و اجتماعی فرصت مناسبی برای همفکری، ارائه ایده ها و رشد جوانان است.

این مسئول اضافه کرد: مشاوران جوان باید با مسئولان دستگاهها ارتباط برقرار کرده و دغدغه های فکری، کمبودها و محدودیتهای شهرستان خود را عنوان کنند و راهکارها و پیشنهاد های سازنده را نیز در اختیار مدیران مربوطه قرار دهند.

وی یادآور شد: در دولت نهم و دهم به جوانان جایگاه ویژه ای داده شده است که باید به آنان در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اهمیت داد.

مشاور استاندار تهران به نقش و جایگاه مشاوران جوان اشاره کرد و ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی باید مشکلات و خواسته های امور جوانان را وظیفه شرعی و قانونی خود بدانند و پاسخگوی مطالبات امور جوانان باشند.

وی از حضور و حمایت همه جانبه فرمانداران و استاندار تهران در برنامه های مرتبط با امور جوانان خبر داد و گفت: شخص فرماندار و مجموعه استانداری در برنامه های مرتبط با امور جوانان به صورت جدی حضور خواهند داشت.

هوشمند افزود: برگزاری اتاق فکر جوانان با موضوعات مختلف، حمایت از تشکلهای مردم نهاد، آموزش جوانان روستایی، تشکیل کارگروههای پژوهشی و برگزاری منظم جلسات امور جوانان با حضور فرماندار، شناسایی مدیران جوان و تشکیل شورای اداری جوانان، ترویج فرهنگ ازدواج آسان، به هنگام و آگاهانه در بین جوانان و برگزاری کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج از برنامه های آتی مشاوران جوان خواهد بود.

جوانان مسلمان و معتقد در سرنوشت کشورشان تأثیر گذارند

فرماندار شهرستان پاکدشت نیز در این جلسه اظهار داشت: جایگاه جوانان در دین اسلام آنقدر جایگاه خاصی است که پیامبر اکرم(ص) در نشر و تبلیغ دین این مهم را از جوانان آغاز نمود و طبیعی است که در کشور اسلامی ما که الگوی ملت های مسلمان منطقه است، جوانان مسلمان و معتقد در سرنوشت کشورشان تأثیر گذار باشند.

قربانعلی مقبلی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران با کوشش و فداکاری جوانان در سطوح مختلف به پیروزی رسید و جوانان ایرانی در کنار علم و دانش آموزی با مشارکت و حضور مؤثر اجتماعی در مهمترین صحنه ها حضور یافتند.