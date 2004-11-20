جلال كاملي مفرد ديدار برابر استقلال تهران را از دست داد

به گزارش خبرنگار"مهر" جلال كاملي مفرد به دليل مصدوميت در بازي فردا غايب بزرگ تيم فولاد در خط دفاعي خواهد بود و تلاش كادر پزشكي فولاد براي رساندن او به اين ديدار به جهت شدت مصدوميت وي بي نتيجه ماند .

كاملي كه بدليل همين مصدوميت نتوانست در ديدار برابر لائوس نيز در تركيب تيم ملي قرار بگيرد ، به صلاحديد كادر فني در اهواز ماند تا به استراحت و مداواي پاي مصدومش بپردازد . در غياب او به احتمال زياد سامان موسوي در تركيب اصلي فولاد قرار خواهد گرفت .

يكي از مسئولان باشگاه فولاد با تاييد اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : اميدواريم تمام آنهايي كه برانكو را متهم مي كردند بدليل روابط خوبش با باشگاه فولاد از وجود وي در ديدار با لائوس استفاده نكرده است تا او بتواند در ديدار با استقلال تيم فولاد را همراهي كند ، پاسخ اتهامات خود را گرفته باشند .

از سوي ديگر علي موسوي مهاجم تيم فولاد نيز در تمرينات بدنسازي روزهاي گذشته از ناحيه ساق با دچار پيچيدگي عضله شده است و وي نيز در اين ديدار حضور نخواهد داشت . پزشك تيم فولاد براي علي موسوي استراحتي 10 روزه را تجويز كرده است تا وي پس از بهبودي كامل در تمرينات فولاد حضور يابد .

از سوي ديگر در تيم استقلال نيز سياوش اكبرپور به دليل كارت قرمزي كه در ديدار مقابل ذوب آهن دريافت كرد از اين ديدار محروم است .



