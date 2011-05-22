موسسات فرهنگی به کارهای اقتصادی آلوده نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس هیئت امنای مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و جمعی از مسئولین این مؤسسه با وی، با مهم دانستن توجه به نیروهای متعهد و متخصص در فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: تلاش کنید در هر مجموعه فرهنگی که فعالیت میکنید افرادی را به کار بگیرید که کارآمد، متخصص و متعهد باشند.
وی فعالیت در مجموعههای فرهنگی را بسیار با اهمیت برشمرد و افزود: این که شما در مجموعهای همچون مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) فعالیت میکنید کار بسیار ارزشمندی است؛ ولی بدانید که مسؤولیت بسیار سنگینی را قبول کردهاید و باید این بار را به سرانجام مطلوب برسانید.
امام جمعه قم بهره گیری از روحانیون سرشناس در مجموعههای فرهنگی را بسیار مهم برشمرد و گفت: وجود روحانیون زمان شناس و حساس در مجموعههای فرهنگی بسیار ضروری است؛ زیرا روحانیت میتواند خط فکری و فرهنگی مجموعههای فرهنگی را ترسیم کرده و هدایت آن را بدست بگیرد و گرنه بدون حضور روحانیت ممکن است کارها سرانجام مطمئنی نداشته باشند.
فعالیتهای اقتصادی وسوسه کننده است
وی همچنین انجام فعالیتهای اقتصادی را برای مجموعههای فرهنگی زیان آور خواند و افزود: گرچه شما در مجموعهای هستید که تنها به فعالیتهای فرهنگی میپردازید؛ اما مراقب باشید که خدای نکرده به مسائل اقتصادی آلود نشوید، زیرا کارهای اقتصادی بسیار شیرین و وسوسه انگیز است و ممکن است شما را از هدف اصلیتان دور کند.
مراجع باید تکریم شوند
حجتالاسلام سعیدی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی به بزرگان و علما، استفاده نمودن از بصیرت آنها در فعالیتهای فرهنگی را ضروری دانست و گفت: تکریم شخصیتها و بزرگان حوزوی بالأخص مراجع عظام باید به بهترین نحو انجام شود و احترام آنها باید نگه داشته شود.
حجتالاسلام آقاتهرانی نیز در این دیدار خطاب به حجت الاسلام سعیدی گفت: با آغاز به کار شما فعالیتهای خوبی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز شده و ما نیز آماده هر گونه همکاری با شما هستیم.
ارایه گزارش فعالیتهای موسسه
همچنین در این دیدار حجتالاسلام رضا عزت زمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی انجام گرفته و در دست اقدام در مؤسسه پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: موسسات فرهنگی نباید خود را به فعالیتهای اقتصادی آلوده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس هیئت امنای مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و جمعی از مسئولین این مؤسسه با وی، با مهم دانستن توجه به نیروهای متعهد و متخصص در فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: تلاش کنید در هر مجموعه فرهنگی که فعالیت میکنید افرادی را به کار بگیرید که کارآمد، متخصص و متعهد باشند.
نظر شما