در انتظار لبخند دوباره حجازی

به گزارش خبرنگار مهر، جلوی در بیمارستان کسری غلغله ای برپاست. سربالایی میدان آرژانیتن تا مقابل بیمارستان جمعیت موج می‌زند. خبری نادرست که خیلی زود تکذیب شد همه را به اینجا کشانده است. مردم نگران وضعیت حجازی هستند.

از صبح امروز با خونریزی مغزی حال او به وخامت گذاشته و سطح هوشیاری‌اش پایین آمده و پزشکان مرگ مغزی را تایید کرده‌اند ولی از طریق دستگاه شوک مصنوعی هنوز نبض‌اش می زند و این یعنی حجازی هنوز پیش ماست. خانواده‌اش بی‌تابی می‌کنند و اشک امان‌شان نمی‌دهد.

همه سراغ یادگار حجازی را می‌گیرند. "آتیلا" سنگ صبور مردم شده و به جمعیتی که آمده‌اند، می گوید: "فقط دعا کنید".

اشک‌های محمود خوردبین هنگام خروج از بیمارستان بر نگرانی‌ها می‌افزاید. حدود 600 نفر در لابی بیمارستان تجمع کرده‌اند و این کار پرسنل بیمارستان کسری را برای رسیدگی به سایر بیماران را مختل کرده است. چند نفری هم با پرچم آبی آمده‌اند. می‌خواهند پرچم را روی بدن حجازی بکشند که با ممانعت مسئولان بخش روبه‌رو می شوند.

حجازی ممنوع الملاقات است اما امروز خیلی‌ها به دیدن او آمدند. صبح حشمت مهاجرانی و محمد پنجعلی و خیلی از بزرگان دیگر آمدند و با اسطوره خداحافظی کردند. خوردبین، نوازی، حیدری، میداودی و خیلی اسم‌های دیگر هم بعد از ظهر آمدند. مهدی تاج هم بود. می گفت: حجازی یکی از چهره‌های صادق، سالم و بی‌ریای فوتبال ماست. از همکاری با او در تیم‌های سپاهان و ذوب آهن خاطرات خوبی در ذهن دارم.

تاج ادامه داد: حجازی یکی از پیشکسوتان فوتبال ماست که برای فوتبال ملی و باشگاهی ایران زحمات زیادی کشید. به نظر من جایگاه و محبتی که او در دل مردم دارد بهترین پاداش حجازی است.

پزشکان نهایت تلاش خود را برای خارج شدن حجازی از بخش مراقبت‌های ویژه انجام می دهند ولی حال کاپیتان اسطوره‌ای آبی‌ها چندان بهتر از گذشته نیست. چهره ناصر که بیهوش بر روی تخت بیمارستان افتاده دل هر بیننده‌ای را به درد می آورد. بلند شو قهرمان. اینها برای دیدن تو اینجا آمده‌اند.

هواداران و علاقمندان به ناصر حجازی قرار است امشب مقابل بیمارستان کسری دست به دعا بردارند و برای شفای اسطوره دعای توسل بخوانند. باشد که توسل آنها باعث شود حجازی شفا پیدا کند.

مرد خوش قامت و خوش پوش فوتبال ایران هنوز با سرنوشت می جنگد...