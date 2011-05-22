بانوان کردکوی خواهان توجه به مشکلاتشان شدند/ کردکوی سینما ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، این عده بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار کردکوی، به طرح مسائل و مشکلات حوزه زنان پرداختند.

مشکلات مربوطه به اشتغال بویژه برای زنان سرپرست خانوا، دریافت تهسیلات در بخشهای مختلف، نداشتن بیمه و تأمین اجتماعی برای مربیان فنی و حرفه ای، زنان سرپرست خانوار و ... نداشتن استخر، سینما و مراکز تفریحی و فرهنگی ویژه بانوان، مشکل عفاف و حجاب و ... از جمله مسائل طرح شده بوده است.

فرماندار کردکوی نیز ضمن پاسخگویی به سؤالات بانوان، احداث استخر، کتابخانه عمومی، کانون فرهنگی و پرورشی را از برنامه های سال 90 شهرستان برشمرد.

رمضانعلی الیاسی اظهار داشت: اعطای تسهیلات در قالب مشاغل خانگی و طرحهای اشتغالزایی برای بانوان بویژه زنان خانه دار و سرپرست خانوار نیز از اولویتهای برنامه دولت در سال 90 است.

فرماندار کردکوی با گرامیداشت هفته زن، تاکید کرد: الگوپذیری از فاطمه (س) مایه سربلندی و موفقیت جامعه است.

وی حضرت زهرا (س) را بانویی با شخصیت والا و برجسته در دفاع از ولایت و ولایت مداری، همسر داری، حضور در صحنه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ... معرفی کرد و گفت: تأسی و الگوپذیری از این بزرگوار مایه سربلندی و موفقیت جامعه است.

فرماندار کردکوی اظهار داشت: اجرای سنت فاطمی لازمه سنت علوی و نبوی است.



وی حرکت امام راحل(ره) را حرکتی عظیم در راستای زمینه سازی ظهور و برپایی حکومت عدل الهی و احیای اسلام ناب محمدی برشمرد.



این نشست با حضور نمایندگانی از ادارت و حوزه های مختلف اعم از دانشجویان، آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، کارشناسان جهاد کشاورزی، تشکلهای غیردولتی، حوزه بهداشت و درمان، بهزیستی، کمیته امداد، بانوان خانه دار و ... برگزار شد.