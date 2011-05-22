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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

کلنگ احداث پروژه یادمان شهدای بازی دراز به زمین زده شد

کلنگ احداث پروژه یادمان شهدای بازی دراز به زمین زده شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی احداث پروژه یادمان شهدای بازی دراز با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه و جمعی از مسئولان استان در ارتفاعات کوه بازی دراز در شهرستان سرپل ذهاب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در این مراسم با اشاره به تأکید و جدیت استاندار کرمانشاه در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس بالاخص شهدای مظلوم غرب کشور گفت: خوشبختانه در این راستا تاکنون توفیقات و اقدامات خوب و ارزنده ای در استان صورت گرفته است.

وی عنوان داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و ما مسئولان باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا حداقل بتوانیم گوشه ای از ایثارگری ها و فدارکاری های این عزیزان را که از جان و مالشان در راه حفظ و حراست از میهن اسلامی تقدیم کردند را به نسل های آینده منتقل کنیم.

یادمان شهدای بازی دراز در زمینی به وسعت 15 هزار مترمربع با امکاناتی از قبیل احداث سالن آمفی تئاتر، سالن نمایشگاه، ایجاد غرفه هایی جهت عرضه محصولات فرهنگی، حسینیه، وضوخانه و سرویس بهداشتی، سالن خاطره گویی و نمایش ماکتهای مناطق عملیاتی غرب و... با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال در مدت 12 ماه در ارتفاعات کوه بازی دراز در شهرستان سرپل ذهاب احداث خواهد شد.

کد مطلب 1318049

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