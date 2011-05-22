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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

حرم حضرت عبدالعظیم (ع) پذیرای مراسم روحانی اعتکاف می شود

حرم حضرت عبدالعظیم (ع) پذیرای مراسم روحانی اعتکاف می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) پذیرای مراسم روحانی اعتکاف شده و از علاقه مندان حضور در این مراسم ثبت نام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، متقاضیان شرکت در مراسم روحانی اعتکاف در مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) می توانند برای شرکت در این مراسم روحانی ثبت نام کنند.

زمان ثبت نام برای شرکت در مراسم اعتکاف

زمان ثبت نام برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف روزهای پنجشنبه و جمعه 12 و 13 خرداد ماه از ساعت 16 الی 20 اعلام شده است.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام به صحن مصلا، اداره تبلیغات مراجعه کنند و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با تلفن 4 – 51225503 تماس بگیرند.

شرایط ثبت نام معتکفان

علاقه مندان برای ثبت نام می بایست دو قطعه عکس پرسنلی و اصل و کپی کارت ملی خویش را به همراه داشته باشند.

ثبت نام از متقاضیان پس از تکمیل ظرفیت، متوقف شده و قرعه کشی نیز برای انتخاب افراد برگزار نخواهد شد.

مراسم اعتکاف ویژه برادران، همه ساله همزمان با ایّام البیض در مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) با برنامه های متنوع مذهبی و با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

کد مطلب 1318050

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