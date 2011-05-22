به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اکران و نقد و بررسی فیلم سینمایی "پایان نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری دوشنبه دوم خردادماه ساعت 14 بعد از ظهر با حضور کارگردان، روح‌الله شمقدری تهیه‌کننده و حجت‌الاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

"پایان‌نامه" با مضمونی اجتماعی داستان چهار دانشجو را روایت می‌کند که برای رساندن پایان‌نامه‌شان به استاد، به طور ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می‌شوند.

محمدرضا شریفی‌نیا، داریوش ارجمند، احمد نجفی، جمشید هاشم‌پور، حامد کمیلی، بهاره افشاری، کامران تفتی، محمد صادقی، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی، نیما شاهرخ‌شاهی، علی اوسیوند، میرحسین معلومی، میرطاهر مظلومی و مریم کاویانی و … بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پوستر و آنونس این فیلم در سایت "پایان‌نامه" به نشانی اینترنتی http://www.payannamefilm.com قابل مشاهده است.

