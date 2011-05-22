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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

"پایان‌نامه" در دانشگاه اصفهان اکران می‌شود

"پایان‌نامه" در دانشگاه اصفهان اکران می‌شود

جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی "پایان‌نامه" ساخته حامد کلاهداری فردا دوشنبه دوم خرداد‌ماه ساعت 14 در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اکران و نقد و بررسی فیلم سینمایی "پایان نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری دوشنبه دوم خردادماه ساعت 14 بعد از ظهر با حضور کارگردان، روح‌الله شمقدری تهیه‌کننده و حجت‌الاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

"پایان‌نامه" با مضمونی اجتماعی داستان چهار دانشجو را روایت می‌کند که برای رساندن پایان‌نامه‌شان به استاد، به طور ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می‌شوند. 

محمدرضا شریفی‌نیا، داریوش ارجمند، احمد نجفی، جمشید هاشم‌پور، حامد کمیلی، بهاره افشاری، کامران تفتی، محمد صادقی، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی، نیما شاهرخ‌شاهی، علی اوسیوند، میرحسین معلومی، میرطاهر مظلومی و مریم کاویانی و … بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پوستر و آنونس این فیلم در سایت "پایان‌نامه" به نشانی اینترنتی http://www.payannamefilm.com قابل مشاهده است.
 

کد مطلب 1318053

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