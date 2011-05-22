چهار پیروزی دیگر برای ایران/ امیدواری به فینالیست شدن پنج ملی پوش

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه بشیر باباجانزاده در وزن 120 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، در دور دوم "علی سلمان" از عراق را با نتایج 2 بر صفر و یک بر صفر شکست داد.

امروز همچنین در وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ برابر "یاماموتا" از ژاپن به پیروزی رسید و برای رسیدن به فینال باید یک کشتی دیگر را پیروز شود. گیل نیرنگ در مبارزه با حریف ژاپنی با نتایج 7 بر صفر و 2 بر صفر به پیروزی رسید.

از دیگر پیروزی‌های کشتی گیران ایرانی می‌توان به برتری محسن قاسمی برابر حریفی از قرقیزستان اشاره کرد. نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان برابر "بیگالیف" از قرقیزستان به پیروزی رسید و برای رفتن به فینال یک کشتی دیگر پیش رو دارد.

در وزن 66 کیلوگرم نیز علی محمدی با پیروزی برابر "شیمیزو هیروکی" از ژاپن در دو وقت با نتایج یک بر صفر و 3 بر صفر به مرحله بعد راه یافت.

هر پنج کشتی گیر کشورمان در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا مبارزات خود را با پیروزی آغاز کردند و با یک پیروزی دیگر فینالیست خواهند شد.