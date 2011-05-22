  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

چهار پیروزی دیگر برای ایران/ امیدواری به فینالیست شدن پنج ملی پوش

چهار پیروزی دیگر برای ایران/ امیدواری به فینالیست شدن پنج ملی پوش

ملی‌پوشان کشتی فرنگی کشورمان با کسب پیروزی برابر حریفان خود در آستانه رسیدن به فینال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه بشیر باباجانزاده در وزن 120 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، در دور دوم "علی سلمان" از عراق را با نتایج 2 بر صفر و یک بر صفر شکست داد.

امروز همچنین در وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ برابر "یاماموتا" از ژاپن به پیروزی رسید و برای رسیدن به فینال باید یک کشتی دیگر را پیروز شود. گیل نیرنگ در مبارزه با حریف ژاپنی با نتایج 7 بر صفر و 2 بر صفر به پیروزی رسید.

از دیگر پیروزی‌های کشتی گیران ایرانی می‌توان به برتری محسن قاسمی برابر حریفی از قرقیزستان اشاره کرد. نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان برابر "بیگالیف" از قرقیزستان به پیروزی رسید و برای رفتن به فینال یک کشتی دیگر پیش رو دارد.

در وزن 66 کیلوگرم نیز علی محمدی با پیروزی برابر "شیمیزو هیروکی" از ژاپن در دو وقت با نتایج یک بر صفر و 3 بر صفر به مرحله بعد راه یافت.

هر پنج کشتی گیر کشورمان در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا مبارزات خود را با پیروزی آغاز کردند و با یک پیروزی دیگر فینالیست خواهند شد.

کد مطلب 1318057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها