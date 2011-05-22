کمبود منابع آبی مانع آبرسانی به روستاهای هرمزگان نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خشکسالیهای اخیر و کمبود منابع آب روستاهای این استان گفت: با اقدامات انجام شده و اجرای پروژه های متعدد، کمبود منابع آبی، مانع آبرسانی به روستاها نشده است.

حمزه پور با بیان اینکه با اجرای طرحهای متعدد در صدد خدمت رسانی به مردم روستاهی هرمزگان هستیم، افزود: مجتمع آبرسانی چهل روستا منطقه ایسین تا کشار، مجتمع آبرسانی سیاهو بندرعباس، مجتمع سرچاهان حاجی آباد، مجتمع گرو - سندرک میناب، مجتمع کرتی جاسک، فاز دو مجتمع دراشت جاسک، مجتمع ساحلی پارسیان و مجتمع بندر مقام بندرلنگه از مهم ترین پروژه های در دست اجرای این شرکت می باشد.

وی اظهار داشت: برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 450 میلیارد ریال اعتبار لازم است که با اتمام این طرحها، شمار زیادی از روستاییان از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

مشکل تامین آب شرب 30 روستای قشم برطرف می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: با بهره برداری از سه دستگاه آبشیرینکن در قشم، مشکل تامین آب شرب بیش از 30 روستا در این شهرستان برطرف می شود.

به گفته حمزه پور، ظرفیت این سه دستگاه آبشیرینکن بیش از 5 هزار متر مکعب است.

وی بیان داشت: وجود گنبدهای نمکی متعدد در حوزه وسیعی از استان و ادامه خشکسالیهای طولانی مدت اخیر، این استان را با کمبود شدید کیفی و کمی منابع تامین آب مطمئن جهت آبرسانی آب شرب به روستاها مواجه کرده که در این راستا، استفاده از سایر منابع غیرمتعارف از جمله آبشیرینکنها در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

33 روستای این شهرستان آبرسانی سیار شدند



حمزه پور افزود: سال گذشته از مجموع 127 روستای تحت پوشش امور این شهرستان، 33 روستا آبرسانی سیار شدند.

وی گفت: این تعداد روستا، با 371 خانوار و جمعیت بیش از دوهزار و 220 نفر، بوسیله42 تانکر آبرسانی سیار شدند.

وی، تعداد خانوارهای تحت پوشش امور آب و فاضلاب این شهرستان را 13 هزار و 781خانوار در قالب بیش از 67 هزار نفر عنوان واضافه کرد: در این مدت 12 کیلومتر خط انتقال و توزیع در روستاهای میناب توسعه و بازسازی شده است.