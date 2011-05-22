به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از ششم خرداد ماه افتتاح می‌شود و تا 25 خردادماه ادامه دارد. بازدید این نمایشگاه از ساعت 15 تا 19 است.

گالری شیرین در خیابان فرمانیه، خیابان شهید سعیدی (مهماندوست) کوچه مهمانکده، پلاک 12 قرار دارد.