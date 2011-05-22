  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

نمایشگاه مجسمه‌های چوبی ششم خردادماه افتتاح می‌شود

نمایشگاه مجسمه‌های چوبی ششم خردادماه افتتاح می‌شود

نمایشگاه مجسمه‌های چوبی صدیقه کشکولی ششم خردادماه در گالری شمس افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از ششم خرداد ماه افتتاح می‌شود و تا 25 خردادماه ادامه دارد. بازدید این نمایشگاه از ساعت 15 تا 19 است.

گالری شیرین در خیابان فرمانیه، خیابان شهید سعیدی (مهماندوست) کوچه مهمانکده، پلاک 12 قرار دارد.

کد مطلب 1318061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها