به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از ششم خرداد ماه افتتاح میشود و تا 25 خردادماه ادامه دارد. بازدید این نمایشگاه از ساعت 15 تا 19 است.
گالری شیرین در خیابان فرمانیه، خیابان شهید سعیدی (مهماندوست) کوچه مهمانکده، پلاک 12 قرار دارد.
نمایشگاه مجسمههای چوبی صدیقه کشکولی ششم خردادماه در گالری شمس افتتاح میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از ششم خرداد ماه افتتاح میشود و تا 25 خردادماه ادامه دارد. بازدید این نمایشگاه از ساعت 15 تا 19 است.
گالری شیرین در خیابان فرمانیه، خیابان شهید سعیدی (مهماندوست) کوچه مهمانکده، پلاک 12 قرار دارد.
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