ضرورت ایستادگی فلسطینها در برابر فشار آمریکا و دفاع از حق بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مطلبی با عنوان " پناه بردن به سازمان ملل متحد" به مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دیدگاه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 اشاره می کند و می نویسد: با توجه به این نوع برخورد صهیونیستها، مسئولان فلسطینی باید در ماه سپتامبر برای کسب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد تلاش کنند.

هر چند که اوباما در سخنان اخیرش درباره موضوع فلسطین کاملا جانبدارانه و به نفع اسرائیلی ها عمل کرد.

به گزارش مهر، به گفته تحلیلگران، سخنان اخیر باراک اوباما درباره مسائل خاورمیانه در برابر مسائل فلسطین نه تنها واضح و روشن نبود، بلکه می توان حمایت محض از مواضع اسرائیلی ها را دید.

روزنامه الرایه قطر درادامه تحلیل خود می نویسد : واکنش تند و افراطی اسرائیل به موضوع تشکیل دو کشور مستقل براساس مرزهای 1967 بار دیگر نشان داد که اسرائیل از کنفرانس مادرید تاکنون خواستار صلح نبوده، بلکه فقط ادعای سازش می کرده تا به این ترتیب با وقت کشی حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان را از بین ببرد.

الرایه قطر خاطرنشان می کند : ملت فلسطین در حال حاضر در برابر فرصت تاریخی برای محقق شدن و عملی شدن کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 از طریق به رسمیت شناخته شدن آن از طرف 184 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارند.

این روزنامه در پایان می نویسد: هرچند نباید از فشارهای آمریکا بر طرف فلسطینی و عربی برای منصرف شدن از این گزینه استراتژیکی یعنی حق بازگشت غافل شد، سران فلسطینی با توجه به این وضعیت نباید در برابر این فشارها با هر هزینه ای تسلیم شوند.