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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

برنامه های هفته گرامیداشت هفته زن حوزه حضرت زینب(س) تبریز اعلام شد

برنامه های هفته گرامیداشت هفته زن حوزه حضرت زینب(س) تبریز اعلام شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی حوزه سه حضرت زینب (س) طی نشستی با حضور شورا و فرماندهان پایگاه های حوزه حضرت زینب(س) برنامه های پیشنهادی هفته گرامیداشت هفته زن و مقام مادر بررسی، تدوین و اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر یکشنبه در این نشست ضمن تبریک ولادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) هفته زن و مقام مادر با اعلام برنامه های این حوزه در طول هفته گرامیداشت هفته زن، به حضور شورا، فرماندهان و بسیجیان پایگاه ها به خصوص در برنامه های متمرکز ناحیه و حوزه تاکید کرد.

صادقی با عنوان این که حضرت زهرا(س) بهترین الگوی زنان و دختران جامعه اسلامی بوده و گرامیداشت این هفته با برنامه های مختلف در راستای ترویج فرهنگ فاطمی و عفاف و حجاب و همچنین نشان دادن ایشان به عنوان اسوه برای زنان و مادران از جمله برنامه های این حوزه است، گفت: سعی شده برنامه ها به دور از تکرار بوده و اجرای آنها در پایگاه ها به صورت همزمان نباشد.

دیدار مادران شهدا، برگزاری کارگاه مهارت های زندگی، طرح بهشت خانواده، مراسم بزرگداشت میلاد حضرت زهرا(س)، کوهپیمائی و غبارروبی مزار شهدا از جمله مهمترین برنامه های این حوزه در هفته گرامیداشت هفته زن و مقام مادر است. 

کد مطلب 1318066

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