به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عطارنیا با اشاره به اشتغال ایجاد شده توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم در استان اظهار داشت: در سال گذشته تعهد این اداره کل در ایجاد اشتغال 100 نفر بوده که در نهایت بیش از 150 فرصت شغلی ایجاد شد.



تعهد ایجاد 534 شغل در سال جاری



وی با اشاره به میزان سهمیه اشتغال امسال اداره کل فنی و حرفه ای استان قم گفت: امسال در زمینه اشتغال تعهد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ایجاد 543 شغل است.



عطارنیا ادامه داد: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با دارا بودن 6 مرکز آموزشی ثابت، و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در قالب مراکز آموزشی سیار در مراکز نظامی و مرکز آموزشی در زندان‌ها به همراه307 آموزشگاه آزاد فعال در استان، نسبت به آموزش علاقمندان به فعالیت های عرصه فنی و حرفه‌ای اقدام می‌کند.



وی افزود: در سال گذشته 27 هزار و 127 نفر در استان قم از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند و از این تعداد 14 هزار و 888 نفر در بخش دولتی و 12هزار و 239 نفر در آموزشگاه های آزاد استان مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.



سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان قم با اشاره به اینکه این افراد در 114 رشته فنی صنعتی، کشاورزی و خدماتی این آموزش ها را فرا گرفتند، افزود: آموزش این افراد در 6 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و 306 آموزشگاه آزاد، مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع و مراکز سیار انجام شده است.



وی با اشاره به اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم خود را مکلف به منویات مقام معظم رهبری در راستای جهاد اقتصادی نموده است، تصریح کرد: به منظور تحقق فرمان جهاد اقتصادی و دستیابی به آرمان های مورد نظر، نیروی انسانی ماهر و توانمند نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند و حرکت در این مسیر تا حد زیادی معطوف به تجهیز افراد به آخرین مفاهیم مرتبط با دانش حرفه ای و مهارت آموزی است .



توانمندسازی افراد با هدف ایجاد اشتغال پایدار از اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای



عطار نیا ادامه داد: توانمندسازی افراد فاقد مهارت و ارائه آموزش های مهارتی در راستای یاری رساندن به ایجاد اشتغال پایدار در جامعه و حفظ آن در جامعه شغلی کشور را مهمترین رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برشمرد و افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم در سال جهاد اقتصادی مصمم است در جهت ارائه مهارت های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه با تلاشی دو چندان گام بردارد.



وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر تشکیل نظام ملی مهارت و صلاحیت حرفه ای گفت: نظام ملی مهارت و فناوری باعث توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی خواهد شد و تحقق نظام ملی مهارت در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مشاغل خانگی و کاهش بیکاری جوانان تأثیر به سزایی دارد.