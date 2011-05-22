تصویر 11 کاریکاتور؛ از کشف فضایی نتانیاهو تا معادله ریاضی قرن!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، واکنش محکم نتانیاهو به اظهارات اوباما و تحولات پرشمار جهان عرب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

الو ابومازن؛ کشف فضایی نتانیاهو!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری موضعگیری اخیر نتانیاهو را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، نتانیاهو توانسته یک سیاره جدید در منظومه شمسی را که قابلیت زندگی انسانها بر روی آن فراهم است پیدا کند. در ادامه نتانیاهو در تماسی با ابومازن به وی اطلاع داده است که محل تشکیل دولت مستقل فلسطینی را یافته و همین سیاره بهترین جا برای آن است!

عروس ناخوانده جهان

پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری رژیم صهیونیستی را عروس ناخوانده جهان دانسته که به زور خودش را بر شرایط منطقه تحمیل کرده است.

عامل دیکتاتور

روزنامه البیان امروز به عوامل مزدور دیکتاتورهای جهان عرب توجه دارد که برای بقای این رژیمهای فاسد، خودکامه و وابسته به غرب فعالیت می کنند.

نارضایتی قذاقی از خون و خونریزی!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری سیاست قذافی در کشتار مردم لیبی را مورد توجه قرار داده است. البته قذافی که شاهد خونریزیهای متعدد خود در شبکه های ماهواره ای است از این مسئله به ستوه آمده است!

حق بازگشت آوارگان

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به حق ابدی آوارگان فلسطینی سالهای 1948 برای بازگشت به سرزمینشان توجه دارد که هرگز قابل گذشت و فراموشی نیست حتی برای نتانیاهو و اوباما.

معادله ریاضی قرن!

پایگاه خبری محیط امروز در کاریکاتوری به اقدامات سرتاسر اشتباه غرب در منطقه توجه دارد که معادله ای قابل توجه را ایجاد کرده است. معادله ای که در آن با جمع زدن نتانیاهو و اوباما همه چیز خراب می شود.

پاک کن ضد دیکتاتور؛ آزادی

روزنامه العرب الیوم اردن امروز آزادی را مهمترین دشمن دیکتاتورهای جهان عرب دانسته که به شدت با آن مخالف هستند.

نگرانی از قیام در جهان عرب؛ بدون شرح

عکاظ عربستان

سخنرانی اوباما و جهان ناراضی!

الرایه قطر

سخنان بی مصرف؛ بدون شرح

الوطن عربستان

تفکرات آمریکا درباره صلح؛ بدون شرح

الشرق الاوسط