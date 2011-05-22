1400 میلیارد ریال برای چهار خطه کردن محور آق قلا - گنبد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح افزود: این طرح از مصوبات مهم سفر سوم ریاست جمهوری در بخش راه و ترابری است و هم اکنون برای تسریع در انجام این پروژه، دو قرارداد با پیمانکاران مرتبط در حوزه راهسازی منعقد شده و باند شمالی این محور از سمت آق قلا به گنبد و گنبد به آق قلا در دست اجراست.

وی طول محور آق قلا به گنبد را، حدود 70 کیلومتر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 10 کیلومتر از باند شمالی آن از سمت آق قلا به گنبد و 11 کیلومتر از سمت گنبد به آق قلا در دست اجراست.

کر با بیان اینکه، عملیات احداث چهار کیلومتر از این محور، هم اینک انجام و به بهره برداری موقت رسیده، گفت: در سال جاری 40 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه پیش بینی شده اما برای تکمیل آن، حداقل هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در استان گلستان اضافه کرد: محور آق قلا به گنبد از محورهای سانحه خیز استان است و به دلیل تراکم جمعیتی بالا و کشاورزی بودن منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است که با تکمیل این عملیات، شاهد افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و تصادفات در محور فوق خواهیم بود.

وی متذکر شد: با توجه به حجم بالای اعتبارات ملی پروژه های عمرانی و تعهد بالای وزارتخانه ها لازم است مدیران دستگاهها با همتی مضاعف و مجاهدتی اقتصادی در تحقق پروژه ها اقدام کنند.

کر بیان داشت: 40 درصد از پروژه های سفر سوم ریاست جمهوری در بخش راه و ترابری استان، عملیاتی و اجرایی شده است.

وی گفت: همچنین 97 درصد از پروژه های سفر اول و حدود 70 درصد از پروژه های سفر دوم در بخش راه و ترابری استان، عملیاتی و اجرایی شده اند.

وی ادامه داد: مرز هوایی فرودگاه گرگان، اختصاص 120 میلیارد ریال برای احداث، تکمیل و بهسازی راه های روستایی، تخصیص 10 میلیارد ریال در سال 85 از محل اعتبارات ملی برای تکمیل فرودگاه کلاله و آسفالت محور رامیان به شاهرود از مهمترین پروژه های سفر اول ریاست جمهوری در این بخش هستند.

کر افزود: انجام مطالعات راه آهن گرگان و مرز ترکمنستان، مطالعه احداث راه آهن گرگان- مشهد، تکمیل مطالعه راه اصلی گنبد - اینچه برون و بهسازی و چهارخطه کردن محور بندرترکمن- کردکوی از مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری در بخش راه و ترابری است.

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در استان گلستان اظهارداشت: تکمیل مطالعه و اجرای بزرگراه نوکنده - بندرترکمن- گنبد و کلاله - آشخانه، تکمیل مطالعه و احداث راه آهن گرگان به اینچه برون، اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال جهت تسریع در بهسازی محور رامیان به شاهرود و اجرای 14 دور برگردان مناسب در بزرگراه نوکنده - آزادشهر و سه راهی کلاله از مصوبات مهم سفر سوم ریاست جمهوری به استان گلستان در راه و ترابری است.



کر، همچنین از تسریع در اجرای کنارگذر گرگان، اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت خرید ماشین آلات راهداری و عملیات زمستانی، توسعه فرودگاه گرگان، تاسیس اداره راه شهرستان مراوه تپه و مطالعه احداث و تجهیز راهدارخانه مرکزی استان به عنوان بخشی دیگر از مهمترین مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان گلستان در این بخش یاد کرد.