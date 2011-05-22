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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

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دومین رالی خانوادگی شاهد و ایثارگران شهرستانهای تهران برگزار می شود

دومین رالی خانوادگی شاهد و ایثارگران شهرستانهای تهران برگزار می شود

ورامین - خبرگزاری مهر: دومین دوره مسابقات رالی خانوادگی شاهد و ایثارگران سازمان بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و حضرت امام خمینی (ره) برگزار می شود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: این مسابقه به عنوان میثاق با ولی فقیه و با حضور 110 دستگاه خودرو در روز سوم خردادماه خواهد بود.

آزمان کادری افزود: این خودروها از شهرستانهای استان تهران شامل شهریار، ملارد، شهر قدس، رباط کریم، ورامین، چهاردانگه، دماوند، فیروزکوه، ری، پاکدشت واسلامشهر شرکت دارند.

وی اظهار داشت: این رالی خانوادگی از ساعت هشت صبح از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) آغاز می شود و شرکت کنندگان پس از پیمودن شهرهای ری، قرچک، ورامین، پیشوا، شریف آباد، ایوانکی، آبسرد و کیلان به دماوند خواهند رسید.

این مسئول اضافه کرد: هدف از برگزاری این مراسم، یادبود سوم خرداد ماه، ایجاد نشاط و تفریح در بین خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و تجدید بیعت با ولی فقیه است.

وی بیان داشت: در این مسابقه تعداد 600 نفر از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر شرکت فعال دارند.

کد مطلب 1318083

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