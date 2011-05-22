به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهور به این شرح است : جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، عقب نشینی دیر هنگام امریکا نشان داد که بیداری اسلامی، در حال پیشرفت و حامیان دیکتاتوری منطقه در حال عقب نشینی هستند بنابراین جنابعالی وظیفه سنگینی را در این شرایط بر عهده دارید.

سخنان رئیس جمهور امریکا مبنی بر پذیرفتن مرزهای 1967 فلسطین و تقاضای آزادی زندانیان بحرینی و یمنی هر چند می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد و نوعی فرار به جلوست اما حکایت از پذیرفتن واقعیت بیداری اسلامی است. آقای اوباما بداند که جهان اسلام با این وعده ها فریب نمی خورد و تا رسیدن به تمامی خواسته های خود بیداری خویش را ادامه می دهد.



ابهامات و سئوالات زیر که در سخنان آقای اوباما بدون پاسخ مانده نشان دهنده این است که ایشان می خواهند شکست خود را بپوشانند:



1- آقای اوباما در سخنان خود به سران کشورهای مرتجع منطقه از جمله عربستان سعودی فشار وارد نکرد و از آنها نخواست که به مردم خود آزادی و دموکراسی بدهند. تبعیض در آزادی و دموکراسی در سخنان ایشان آشکار بود.



2- دموکراسی و آزادی را خود ملتها بدست آورده اند و بهای آن را خود با خون فرزندانشان پرداخته اند. آمریکا می خواهد آنها را مصادره کند.



3- آقای اوباما اگر به دنبال حقوق مردم بحرین و یمن است باید از این همه شهید و مجروح و هتک نوامیس مردم در این کشورها، احساس شرمندگی و خجالت می کرد و کمیته ای برای پیگیری و جبران این همه زیان را در شورای امنیت سازمان ملل فعال می نمود.



4- اگر امریکا و غرب پشیمان شده اند چرا از حمایت چهل ساله خود از مبارک ها و سران دیکتاتور منطقه، به پیشگاه ملت ها عذرخواهی نکرده اند؟



5- اگر آقای اوباما نگران صلح و امنیت در منطقه است چرا لشگر کشی عربستان به بحرین و اشغال این کشور را محکوم نکرده است ؟

این سئوالات و دهها سئوال و ابهام دیگر نشان می دهد که ملت های منطقه، با سخنانی این گونه ، قانع نخواهند شد و به مسیر خود ادامه خواهند داد.

اینجانب اطمینان دارم که گذشته سیاه آمریکا در منطقه و خصلت استعماری آنها برای ملت های منطقه بیش از پیش آشکار شده است. از مقام معظم رهبری که با هوشیاری به موقع به حمایت از جهان اسلام برخاستند تشکر می کنم و از جنابعالی و مجلس محترم می خواهم که با جدیت بیشتری به حمایت معنوی و سیاسی از ملت های به پا خاسته بشتابید و از اتهام دخالت ایران در کشورهای منطقه نترسید.

پیشنهاد می شود که ایران ، ترکیه و عراق "جبهه حمایت از ملت های منطقه" را تشکیل و با رایزنی ، فعالیت سازنده تری را در پیش گیرند. حرف ما به امریکا و غرب این است که به مردم آزادی بدهید ، هر نفر یک رای داشته باشد، فلسطینی ها به سرزمین شان برگردند و با رای خود، حکومتشان را تعیین کنند.