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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش در مشهد

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: با حضور 80 شرکت داخلی و خارجی چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه پوسترهای نمایشگاهی ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تولیدکنندگانی از خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی، البرز، همدان، کرمانشاه، اصفهان، قزوین، تهران و اردبیل در فضایی به مساحت 5 هزار متر مربع به ارائه توانمندی های خود در صنعت چرم و کیف و کفش می پردازند.

سیدی از حضور نمایندگی شرکت های خارجی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایندگانی از کشورهای ترکیه و فرانسه در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و محصولات خود را در صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم به نمایش می گذارند.

وی پوست و چرم، کیف و کفش، ماشین آلات، صنایع دستی چرمی، پاشنه و زیره کفش، چسب و رزین، نشریات تخصصی و رول فوم را از جمله زمینه های فعالیت شرکت کنندگان حاضر در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم معرفی کرد.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم 4 تا 7 خرداد از ساعت 17 تا 22 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی مشهد، پذیرای عموم علاقه مندان و متخصصان خواهد بود.

کد مطلب 1318087

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