برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه پوسترهای نمایشگاهی ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تولیدکنندگانی از خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی، البرز، همدان، کرمانشاه، اصفهان، قزوین، تهران و اردبیل در فضایی به مساحت 5 هزار متر مربع به ارائه توانمندی های خود در صنعت چرم و کیف و کفش می پردازند.

سیدی از حضور نمایندگی شرکت های خارجی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایندگانی از کشورهای ترکیه و فرانسه در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و محصولات خود را در صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم به نمایش می گذارند.

وی پوست و چرم، کیف و کفش، ماشین آلات، صنایع دستی چرمی، پاشنه و زیره کفش، چسب و رزین، نشریات تخصصی و رول فوم را از جمله زمینه های فعالیت شرکت کنندگان حاضر در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم معرفی کرد.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش، ماشین آلات و محصولات پوست و چرم 4 تا 7 خرداد از ساعت 17 تا 22 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی مشهد، پذیرای عموم علاقه مندان و متخصصان خواهد بود.