سوئیس رویکرد هسته ای جدید خود را اعلام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه های چاپ سوئیس به نقل از منابع نزدیک به دولت این کشور اعلام کردند "دوریس لوتارد" وزیر انرژی قرار است پیشنهاد کند تا به تدریج کشورش انرژی هسته ای را کنار بگذارد.

رویترز به نقل از دو روزنامه سوئیسی "ان زد زد آم سونتاگ" و "سونتاگس زایتونگ" می نویسد: انتظار می رود دولت ائتلافی سوئیس روز چهارشنبه سیاست جدید هسته ای خود را اعلام کند و ممکن است در این رابطه خواستار کنار گذاشتن استفاده از انرژی هسته ای شود.

هر دو روزنامه گزارش دادند که لوتارد موافق اتخاذ رویکرد شبیه به رویکردی است که "جاناتان شنایدر عمان" آن را پیشنهاد می کند.

NZZ به نقل از یک منبع خود نوشت : خانم وزیر می خواهد علامت روشنی را در رابطه با خروج از انرژی هسته ای ارائه دهد.

این دو روزنامه در عین حال گزارش می دهند که لوتارد از ادامه استفاده از نیروگاههای فعلی پشتیبانی می کند، اما معتقد است که پس از اتمام طول عمر مفید آنها دیگر نباید کشور به ساخت نیروگاه جدید اقدام کند.