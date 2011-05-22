طرح نظارت بر کار نمایندگان مجلس در رفع شبهات موثر است

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح شرایطی را فراهم خواهد کرد که نمایندگان با خیالی آسوده تر به کار خود برای خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

وی ضمن دفاع از طرح نظارت به کار نمایندگان و اعلام رای موافق خود به این طرح اظهارداشت: موافق این نظارت هستم و به آن رای مثبت داده ام.

نماینده مردم رشت با اشاره به اینکه جزء پیشنهاد دهندگان نظارت به کار نمایندگان مجلس بوده است، گفت: وقتی طرح اولیه ارائه شد عده ای از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و این طرح در صحن علنی مجلس قرائت نشد و مدتی مسکوت ماند.

وی ادامه داد: پس از مدتی با وجود اظهار نارضایتی از سوی اکثر نمایندگان این طرح با تغییراتی، در صحن مجلس مطرح شد.

تامینی در مورد شرط کاندیداتوری مبنی بر داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس عنوان کرد: ارتقای سطح تحصیل نمایندگان بر کیفیت کار آنان می افزاید و تاثیر مثبت بر فعالیت هایشان خواهد داشت ولی این شرط لازم کافی نیست.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: اکتفا به مدرک فوق لیسانس یعنی شرط کافی را رعایت نکردن زیرا علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی عالی یک نماینده باید تجربه کافی داشته باشد تا زمان زیادی صرف آن نشود که فعالیت وی به کارآیی لازم برسد.

وی در ادامه با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز در مورد ائتلاف بین نمایندگان افزود: ائتلاف می تواند هماهنگی و همکاری بین نمایندگان را افزایش دهد تا امور مربوط به استان سریعتر پیش رود.

تامینی بیان داشت: ائتلاف درشهری چون تهران به یقین پاسخ مثبت می دهد اما در شهرهای کوچک کارآیی چندانی ندارد.

وی ضمن حمایت از ائتلاف با اعلام اینکه وجود احزاب، ائتلاف را معنادار می کند، ادامه داد: از آنجائیکه در کشور احزاب خوب تعریف نشده این امر موفقیت ائتلاف را کمتر می کند که باید در این زمینه اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد، زیرا نتیجه مثبت ائتلاف ها می تواند به سود کشور و نظام و منطقه باشد.

نماینده مردم رشت در مورد شایعتی که اخیرا در استان در مورد ائتلاف وی در یک گروه سه نفری منتشرشده بود اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: با هیچکس ائتلاف نکرده ام.

وی ضمن تکذیب ائتلاف با " روح الله قهرمانی چابک " استاندار سابق گیلان و "محمد باقر نوبخت" نماینده سابق مردم رشت در مورد ائتلاف صحبت نکرده و این شایعات را به شدت تکذیب می کنم.

تامینی یادآورشد: گروههای بسیاری درخواست ائتلاف داشته اند ولی تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.