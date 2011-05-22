نیم درصد درآمد شهرداری مشهد برای کتابخانه ها هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا بصیری پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون بیشتر شهرداریهای کلانشهرهای کشور برای پرداخت نیم درصد قانونی از درآمدهای خود به کتابخانه مشکل دارند و در برخی از این شهرها حتی یک ریال نیز پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در پایتخت معنوی ایران نیز این چالش وجود دارد اما با نظر شورا و شهردار مشهد این مهم با توافقهای موجود بین شهرداری و کتابخانه های عمومی تا حدود زیادی برطرف شده است.
به گفته بصیری پور، شهرداری و شورای شهر با توافقهایی که با اداره کل کتابخانههای عمومی استان انجام دادهاند، توانسته به صورت توافقی این بخش درآمدی را به حساب کتابخانههای عمومی واریز کنند.
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