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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

نیم درصد درآمد شهرداری مشهد برای کتابخانه ها هزینه می شود

نیم درصد درآمد شهرداری مشهد برای کتابخانه ها هزینه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در حال حاضر شهرداری مشهد بیشتر از نیم درصد درآمد خود در بحث کتابخانه‌های عمومی هزینه می‌ کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا بصیری ‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون بیشتر شهرداری‌های کلانشهرهای کشور برای پرداخت نیم درصد قانونی از درآمدهای خود به کتابخانه مشکل دارند و در برخی از این شهرها حتی یک ریال نیز پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در پایتخت معنوی ایران نیز این چالش وجود دارد اما با نظر شورا و شهردار مشهد این مهم با توافق‌های موجود بین شهرداری و کتابخانه های عمومی تا حدود زیادی برطرف شده است.

به گفته بصیری پور، شهرداری و شورای شهر با توافق‌هایی که با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان انجام داده‌اند، توانسته به ‌صورت توافقی این بخش درآمدی را به حساب کتابخانه‌های عمومی واریز کنند.

کد مطلب 1318095

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